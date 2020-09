Piani urbani della mobilità sostenibile: a Ravenna dirette in streaming e webinar con la Quarta conferenza nazionale

Da domani, mercoledì 9 settembre e fino al 28 ottobre, ogni mercoledì alle 15, attraverso 8 appuntamenti in webinar, sarà possibile seguire la Quarta Conferenza Nazionale sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Gli incontri di apertura e chiusura del 9 settembre e del 28 ottobre saranno trasmessi in diretta streaming dal Salone delle Feste di Palazzo Rasponi a Ravenna. L’appuntamento dell’Osservatorio PUMS, gestito da Euromobility, è annuale ed è dedicato a città e aree metropolitane italiane impegnate nella redazione dei propri PUMS.

Durante gli incontri si parlerà, tra l’altro, degli effetti che la pandemia ha avuto sulle abitudini di spostamento delle persone, di ciclabilità, di trasporto pubblico, di intermodalità, di smart working e molto altro.

La manifestazione è un’occasione per i cittadini ravennati per approfondire il tema della mobilità sostenibile nel territorio di Ravenna e rimanere sempre aggiornati sui progressi e le innovazioni del PUMS in città.

L’evento è stato reso possibile attraverso un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato specificatamente alla comunicazione dei temi della mobilità sostenibile a favore della cittadinanza.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la registrazione, necessaria per ricevere via e-mail le modalità di accesso alle varie sessioni della Conferenza.

Per maggiori informazioni, visita il sito https://osservatoriopums.it/conferenzapums/ o manda una email a segreteria@osservatoriopums.it