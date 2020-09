Faenza, approvato il progetto “Bike to Work”: contributi per chi si reca al lavoro in bici

Con la delibera di giunta comunale n. 149/2020 del 2 settembre 2020 è stato approvato il Protocollo di Intesa con la RER per l’attuazione del progetto “Bike to Work” che prevede l’impiego dei fondi regionali per l’attivazione sperimentale di incentivi economici per i lavoratori delle aziende aderenti all’iniziativa e che scelgono di effettuare i percorsi casa-lavoro utilizzando la bicicletta, piuttosto che il proprio veicolo privato.

Il progetto del Comune prevede l’erogazione dei contributi regionali a coloro che si recheranno al lavoro in bicicletta nel periodo ottobre-dicembre 2020 (un contributo di 20 cent al km, per un massimo di 50,00 euro al mese) ed è rivolto ad aziende ed enti privati, con sede legale o operativa nel Comune di Faenza.

Tali soggetti possono partecipare al progetto esprimendo la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2020, attraverso il modulo dedicato e presentando una breve descrizione dell’azienda e sua localizzazione, il numero di dipendenti, orari di lavoro e l’eventuale quota di partecipazione finanziaria garantita.

I moduli per presentare la propria candidatura sono disponibili sul sito web del Comune di Faenza al seguente link: http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Bike-to-Work.

I contributi regionali permetteranno, inoltre, la realizzazione di corsie ciclabili e

ciclopedonali in Via Boaria, Via Volta, Via Graziola e Via Manzoni.