Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Gli appuntamenti organizzati da FIAB Ravenna

Dal 16 al 22 settembre torna la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, quest’anno la 19esima.

“È l’appuntamento per tutte le amministrazioni e per i cittadini che si impegnano per la sostenibilità ambientale e credono nel miglioramento della qualità della vita delle nostre città – commentano da Fiab Ravenna -. Vuole essere anche una scommessa verso un cambio di mentalità che faccia pensare gli spostamenti in modo diverso, scegliendo la bicicletta invece che inserire le chiavi nel cruscotto della macchina se non quando è proprio inevitabile, andando a fare la spesa nei rivenditori di prossimità che, oltre ad offrire prodotti a km 0, sono comodamente raggiungibili in bici, ad essere per primi autori del cambiamento, accompagnando i figli a scuola oppure andando al lavoro in bicicletta o a piedi”.

Quest’anno FIAB Ravenna partecipa attivamente a questo appuntamento con tre proposte, tra intrattenimento e riflessioni, inserite nel quadro d’insieme del turismo lento.

Si inizia il 16 settembre alle ore 20.30 con l’incontro “Viaggiatori in bicicletta e in cammino”, presso la Sala D’Attorre di Ravenna, in cui incontreremo i responsabili dell’Amministrazione Comunale di Ravenna per Turismo e Mobilità e parleremo dei percorsi nazionali e internazionali, da fare in bici o a piedi che partono da Ravenna o la attraversano, con Andrea Navacchia, Presidente di FIAB Ravenna, e con Ciro Costa, Presidente di Trail Romagna.

Il secondo appuntamento è per sabato mattina 19 settembre, con partenza alle ore 8.00 da Piazza San Francesco. È un’escursione in bicicletta di circa 30 km che valorizza l’entroterra romagnolo e la natura. La nostra tappa infatti sarà il Museo NatuRa di Sant’Alberto con visita e ingresso gratuito offerti da Atlantide.

Il terzo e ultimo evento è per domenica pomeriggio 20 settembre, con partenza alle ore 16.00 da Piazza San Francesco. Si tratta di una escursione breve, di 12 km, che ci porta al Parco Archeologico di Classe dove visiteremo, con ingresso gratuito offerto da RavennAntica, il Classis, l’Antico Porto e la Vecchia Pesa. Le escursioni in bicicletta sono a numero limitato. È possibile prenotarsi tramite Eventbrite sul sito www.fiabravenna.com.

Sono garantite le misure anti Covid