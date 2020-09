FIAB Ravenna. Incontro su “Viaggiatori in bicicletta e in cammino” per promuovere il turismo slow

FIAB Ravenna apre la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con un incontro in Sala D’Attorre, alle ore 20.30. Si parlerà di turismo lento e di “Viaggiatori in bicicletta e in cammino”.

“Il turismo lento sta suscitando in questi anni un interesse sempre maggiore – dichiarano da FIAB Ravenna -. Basti guardare al fiorire degli itinerari, in tutte le regioni d’Italia, e all’incremento del numero di viaggiatori che ogni anno percorrono sia in bicicletta che a piedi le due “classiche” dei Percorsi Europei: il Cammino di Santiago e la Via Francigena. Il successo di IT.A.CA’, il Festival del Turismo Responsabile che si celebra ogni anno, è un’ulteriore testimonianza di questa crescente attenzione verso luoghi e culture da scoprire attraverso itinerari a pedali o a piedi”.

“Ravenna, con il suo territorio pianeggiante, la bellezza del patrimonio artistico, la ricchezza delle proposte culturali e naturalistiche, ha una potenzialità enorme in questo ambito, e può accogliere e soddisfare il viaggiatore che ama il contatto intenso e ricco di emozioni che caratterizza il turismo in bicicletta e in cammino – prosegue l’invito all’incontro del 16 settembre – . Saranno presenti Valeria Lorenzelli del Consiglio Nazionale di Presidenza FIAB ONLUS (in collegamento Skype), gli Amministratori competenti per Turismo e Mobilità, il Presidente di FIAB Ravenna Andrea Navacchia e il Presidente di Trail Romagna Ciro Costa.

Ingresso gratuito. È garantito il rispetto delle disposizioni anti Covid. Al termine sarà distribuito un simpatico gadget FIAB.