Girata a Ravenna una puntata della serie TV internazionale “The Vegan Italian Chef”

Ravenna è stata tappa e location di una puntata della Serie TV internazionale “Nadia Ellis – The Vegan Italian Chef”. La produzione è stata affidata a Marco Tricomi, esperto di format televisivi (My Planet Vegan di Sky) di cui è anche regista e alla chef talent americana Nadia Ellis, milanese di nascita che in Israele è la prima host Vegana di cucina italiana grazie a EatWith.

Le riprese usciranno in anteprima a novembre e presenteranno i maggiori protagonisti della ristorazione della zona e alcuni ristoranti di tendenza:

“Ravenna è stata scelta dal regista per il patrimonio storico culturale e per la passione che la propria gente riesce a trasmettere attraverso il cibo” spiegano dalla produzione, sottolineando che la Serie non parla solo di cibo, ma anche di luoghi, territorio, cultura e soprattutto punta ad una reinterpretazione delle ricette della tradizione in versione vegan, sotto la guida della chef Nadia Ellis.

“La sfida sta proprio in questo – dice l’autore – non vogliamo stravolgere le abitudini dei popoli e convertirli al veganesimo, non è la nostra mission, vogliamo in modo soft, educato e senza clamori lanciare il messaggio che qualsiasi piatto saporito e accattivante oggi può essere reinterpretato con ingredienti animal free.”

A Ravenna sono stati scelti il Mercato Coperto (chef Marco Cavallucci), il Passatelli/Figo (pizzaiolo Giuseppe Monaco), L’Amaranto, ristorante vegano che ha stupito la protagonista per la passione e cultura vegana del titolare Stefano Pezzi e il direttore Michele Zama.

La troupe ha poi spostato le riprese alla sede della Technogym per una sessione di riprese di sport e salute per poi chiudere le riprese sul mare a Lido Adriano al Bagno Me Beach dove i titolari Davide ed Eleonora hanno concesso con la location per l’ultimo show cooking vegano in programma.

La troupe è poi ripartita dall’Hotel Mosaico, affacciato sulla darsena ravennate, verso la Toscana per la registrazione delle prossime puntate e poi chiudere il tour in Puglia a fine mese.