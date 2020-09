Asta online di bici recuperate. A Ravenna un punto di ritiro del contest creativo

È partito il contest online per aggiudicarsi a basso prezzo una bicicletta recuperata. La tradizionale asta di biciclette promossa periodicamente da L’Altra Babele di Bologna si è trasformata in contest creativo: fino al 20 settembre, sul sito de L’Altra Babele al ContestBici, sarà infatti possibile candidarsi per aggiudicarsi una delle cento bici recuperate a prezzo calmierato.

Per farlo basterà versare un piccolo contributo di sostegno alla campagna “Bella coincidenza” e inviare la propria proposta creativa composta da una foto ed un breve testo sul tema dell’intermodalità “bici + treno”.

“Bella coincidenza” è la campagna regionale su l’intermodalità Bici+Treno voluta da FIAB Bologna, e vuole offrire un contributo di sostenibilità tanto nella mobilità – incentivando l’uso di treno+bicicletta per gli spostamenti – quanto in materia di riciclo e riuso dei materiali – biciclette altrimenti destinate alla discarica vengono “recuperate” e restituite alla comunità evitando i costi ambientali legati al processo di riciclo industriale dei materiali.

Il contest si chiuderà domenica 20 settembre, una commissione composta dai banditori e il responsabile della campagna stilerà una graduatoria delle proposte creative che, martedì 22 settembre alle ore 18, sarà resa pubblica in uno show web interattivo con i candidati.

Le biciclette assegnate potranno essere ritirate nei giorni successivi a Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia. A Ravenna l’appuntamento è per giovedì 24 alle 17.30 in collaborazione con FIAB Ravenna Amici della Bici.

Il recupero delle biciclette è reso possibile dall’importante contributo ER.GO che, attraverso una convenzione con L’Altra Babele APS, offre i ravaldoni abbandonati nelle residenze della regione e mette a disposizione uno spazio della residenza Carducci di Bologna per l’attività di cicloriparazione.

L’iniziativa è promossa da FIAB Bologna Monte Sole Bike Group nell’ambito del progetto MIX YOUR MOVE, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso la Legge Regionale 10/2017, si inserisce tra iniziative della Settimana Europea della Mobilità di Bologna e in Andràtuttinbici, campagna della Consulta della Bicicletta di Bologna per raccontare i vantaggi della mobilità attiva post Coronavirus.

L’iniziativa beneficia del gratuito patrocinio del Comune di Bologna e del Comune di Ravenna.

Link utili Campagna: https://www.montesolebikegroup.it/2020/09/campagna-bella-coincidenza/

contest bici: https://laltrababele.it/contestbici/

catalogo delle bici in palio: https://laltrababele.it/catalogo

Evento FB: https://fb.me/e/2PrxHngKz?ti=as