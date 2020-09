Raffaella Angelini (Igiene Pubblica Ravenna): niente allarmi, particolare attenzione alle scuole e proteggersi sempre

Dottoressa Raffaella Angelini, lei dirige l’Igiene Pubblica nell’ambito dell’Ausl Romagna e nessuno meglio di lei può valutare cosa è accaduto nei primi 18 giorni di settembre, quando abbiamo avuto 274 casi di Covid positivi (oggi altri 15), va a dire già 8 casi in più rispetto a tutto il mese di agosto. Non è un raddoppio ma quasi. Cosa sta succedendo? Quanto dobbiamo preoccuparci?

“Sta succedendo quello che abbiamo già detto più volte. Il virus c’è e circola ancora e ora noi lo stiamo cercando in modo attivo, perciò lo troviamo nelle persone che sottoponiamo a tampone. Ma finché i casi sono asintomatici o con sintomi lievi – come sta accadendo nella stragrande maggioranza dei casi – non dobbiamo drammatizzare né preoccuparci più del dovuto. Però non dobbiamo nemmeno abbassare la guardia, perché se quando cerchiamo il virus lo troviamo, vuol dire che c’è e può infettare e far danni fra le persone più fragili. Quindi dobbiamo tutti continuare a seguire le regole di sicurezza che conosciamo molto bene e che abbiamo ripetuto cento volte: il distanziamento sociale, la mascherina quando è necessaria, igienizzarsi sempre le mani. Siamo sempre lì. Ma queste cose è bene ripeterle.”

Sono aumentati anche i posti letto occupati da malati di Covid in provincia. Erano 5 il 24 agosto, 8 il 31 agosto, 16 il 7 settembre e 22 il 14 settembre. Oggi dovrebbero essere 26 o 27 i letti occupati. Ce lo conferma?

“Non glielo so dire. Sono in macchina e sto rientrando da una riunione a Reggio Emilia. Questi numeri vengono aggiornati quotidianamente e non li posso conoscere e citare a memoria. Non sono in grado di aiutarla in questo momento.”

Comunque Ausl Romagna ha messo a punto il Piano organizzativo dinamico per la gestione dei posti letto ospedalieri che contempla tre step organizzativi successivi finalizzati ad ampliare il numero di posti letto in grado di ospitare pazienti covid e a minimizzare il rischio di interruzione delle attività routinarie negli ospedali e gli spostamenti evitabili di pazienti. Ce lo spiega.

“Il piano prevede un monitoraggio costante dell’occupazione dei posti letto, per valutare il momento in cui passare da un livello a quello successivo. Allo stadio attuale siamo ancora all’interno del primo livello, il più basso, ma se proseguirà l’attuale trend dei contagi e dei ricoveri saremo presto nella condizione di passare al livello immediatamente superiore. Si sta infatti verificando nelle ultime settimane un aumento, sebbene contenuto, delle positività all’infezione e conseguentemente è aumentato anche il numero di persone ricoverate.”

Ausl Romagna dice che la scorsa settimana, a fronte di circa 15.000 tamponi eseguiti si sono registrati circa 300 nuovi casi e attualmente sono ricoverate 54 persone di cui 9 necessitano della terapia intensiva in tutta la Romagna.

“Se lo dice l’Ausl mi fido. Quindi, una volta esauriti i posti letto del primo livello verde in tutti gli ospedali della Romagna, secondo il piano si passerà al secondo livello che si caratterizza per l’individuazione di ulteriori posti letto nelle aree internistiche e per l’attivazione di posti in aree sub-intensive ed intensive, da dedicare a pazienti covid, a seconda dell’intensità di cura necessaria. Dico per assurdo, se ci fossero molti casi a Ravenna e nessuno a Forlì, prima di passare al secondo livello a Ravenna si andrebbe a interessare Forlì, o Cesena. Solo quando il primo step sarà saturo ovunque si passerà al secondo step. Il numero complessivo di posti letto dedicati a questo secondo livello è di 311, suddivisi in 83 per l’ambito territoriale di Ravenna, 61 per Forlì, 47 per Cesena e 120 per Rimini. A Rimini tra l’altro c’è il polo intensivistico inaugurato in giugno, che servirà non solo l’intera Romagna, ma, in caso di necessità, ospiterà anche pazienti di altri territori. Il Piano prevede ulteriori variazioni logistiche ed organizzative qualora i ricoveri dovessero ulteriormente innalzarsi e si arrivasse al terzo livello, e naturalmente si affianca a misure organizzative da intraprendersi anche a livello di Medicina territoriale, per contenere il più possibile la “pressione” nei confronti degli ospedali.”

Adesso c’è anche la riapertura della scuola e subito abbiamo registrato due casi a Ravenna. Ce ne sono altri?

“No. Ma oggi stavano ancora facendo i tamponi ai ragazzi tracciati e venuti a contatto con i 2 positivi, quindi aspettiamo gli esiti: nei prossimi giorni ne sapremo di più. Mi pare comunque di poter dire che da quello che abbiamo osservato nei due istituti interessati non c’è una situazione di allarme, la situazione ci è sembrata sotto controllo. Certamente, lo sappiamo tutti, la prova dell’apertura dell’anno scolastico è una prova molto difficile e tutti doppiamo fare uno sforzo in più di attenzione e di rispetto delle regole di sicurezza, per evitare che le scuole si trasformino in focolai di trasmissione del virus. Al momento la situazione è tranquilla. Ma soprattutto nelle scuole e nelle famiglie non bisogna abbassare la guardia. La scuola va particolarmente protetta.”

Ci sono stati altri casi invece nella struttura per anziani Pallavicini-Baronio?

“No. Lì si è creata una situazione particolare che ha riguardato soprattutto alcuni anziani che frequentavano il centro diurno il sabato e la domenica. E siamo riusciti a circoscrivere e bloccare la catena del contagio, mettendo le persone in isolamento domiciliare. Dentro la struttura c’era un solo positivo fra gli ospiti e non ne sono stati trovati altri.”

Quando partirà la campagna di vaccinazione anti-influenzale, si sa qualcosa di più preciso?

“Nella circolare della Regione di qualche giorno fa, si parla di partenza il 12 ottobre. Ma il come dipende anche dalla quantità di vaccini disponibili subito. In base alla quantità di vaccini, si sceglierà poi chi vaccinare subito e chi dovrà aspettare qualche giorno o settimana. Si stabiliranno criteri e categorie da vaccinare subito e poi a seguire. Non possiamo quindi adesso dire cose più precise. Fra qualche settimana potremo dire di più. Naturalmente rinnovo l’invito a vaccinarsi a quante più persone possibili.”