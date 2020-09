Settimana mondiale dell’Allattamento materno. Le iniziative del Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina

Il mese di Ottobre, in occasione della SAM, Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno, sarà denso di occasioni per porre l’attenzione su un tema delicato: quest’anno il tema della SAM è dedicato a “L’Allattamento si prende cura del Pianeta”.

Per approfondire l’argomento, il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con il Servizio Sanitario Locale, l’Associazione GAAF e la Biblioteca Manfrediana, propone una serie di eventi ad iscrizione obbligatoria, sia in modalità online sia in presenza.

Giovedì 8 ottobre, insieme all’Ostetrica del Consultorio Familiare, si parlerà di “Allattamento e cura del bebè” mentre sabato 10 ottobre le mamme volontarie dell’Associazione GAAF proporranno un “Cerchio speciale SAM: l’allattamento si prende cura del pianeta”.

Il 17 e il 24 ottobre, le aule di Faventia Sales ospiteranno due Pediatri di grande esperienza, il Dott. Alessandro Volta che porrà l’attenzione sull’importanza del crescere un figlio insieme e la Dott.ssa Claudia Muratori che invece ci parlerà del sonno dei bambini.

Nello stesso mese si attiveranno due gruppi per neo-mamme dedicati alla crescita e all’accudimento del neonato (Coccole Corporee e il Girotondo delle Mamme).

L’evento dedicato al Programma Nazionale di Nati per Leggere sarà proposto il 21 ottobre come occasione per confrontarsi con le Bibliotecarie, un Pediatra e la Pedagogista del Centro per le Famiglie, sui benefici della lettura in famiglia.

Per informazioni e iscrizioni inviare una email a informafamiglie@romagnafaentina.it oppure chiamare il numero 0546 691871. Trovate tutti gli eventi nella Pagina Facebook del “Centro per le Famiglie Unione Romagna Faentina”.