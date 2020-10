Caos pediatri a Cervia: genitori preoccuppati per il trasferimento di una dottoressa, se non venisse rimpiazzata

Molti genitori cervesi, con figli in età pediatrica, sono in fibrillazione in queste ora a causa della dipartenza, per insindacabili motivi di carattere personale, della dottoressa Luisa Dessì, pediatra della località, con un migliaio di piccoli pazienti sotto la sua ala.

A quanto riportato da un genitore, in un post pubblico su un locale gruppo facebook, alle famiglie di questi bambini era stato paventato il passaggio ad una sostituta, la dottoressa Roncuzzi, che già conosceva molti dei piccoli pazienti e le loro storie cliniche, avendo più volte sostituito la dottoressa Dessì. Invece, a quanto denunciato dai genitori infuriati, il passaggio sembrerebbe sfumato e i bambini dovrebbero essere ripartiti tra le altre tre pediatre di famiglia operanti a Cervia.

Una scelta che non va giù ai genitori, soprattutto in un periodo sensibile come quello attuale, col perdurare dell’emergenza Covid, quando molte famiglie hanno ancor più bisogno di confronti medici. Confronti che temono di non poter ottenere, per il sovraccarico di lavoro che toccherebbe alle 3 pediatre operanti sul territorio, già oberate dal lavoro con i propri pazienti.

“Abbiamo un reale problema qui a Cervia – scrivono i genitori su Facebook – e non sappiamo come e dove andremo a finire con i nostri bimbi.

In un momento come questo, dove ogni starnuto o colpo di tosse è accusatorio mi chiedo se sia il momento giusto per l’Ausl Romagna di chiudere il 4° ambulatorio a Cervia lasciando allo sbaraglio un migliaio di bambini e bambine e sovraccaricare gli ambulatori delle altre tre già presenti e operanti nella cittadina”.

I genitori dichiarano di avere già interessato, tramite lettera, il sindaco di Cervia, Massimo Medri, quello di Ravenna, ma cervese di origine, Michele de Pascale, e anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Per ora, restano in attesa di risposte.

“Vorremmo essere ascoltati – continua il post -, vorremmo che qualcuno potesse fare qualcosa per i nostri figli. Scriviamo noi tutte mamme nella speranza che qualcuno si metta la mano sul cuore e risolva questo gran caos”.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere comunale Antonio Emiliano Svezia che ha dichiarato: “Spero che la situazione che si è verificata a Cervia si risolva nel miglior modo possibile per la salute dei bambini. I piccoli pazienti della dottoressa Dessì hanno tutto il diritto di conoscere il nome del loro nuovo pediatra, evitando uno smistamento verso altri ambulatori pediatrici. Soprattutto oggi in cui l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha posto all’attenzione di tutti la criticità dei sistemi su cui la nostra comunità è fondata e che è causa di stravolgimento negli stili di vita delle persone e soprattutto dei più piccoli, tale da necessitare di una speciale attenzione al tema della sicurezza”.

“Sono certo che l’Amministrazione si farà portavoce presso l’Ausl Romagna per monitorare con attenzione la situazione – continua Emiliano Svezia -, affinchè venga tutelata la salute e la sicurezza dei bambini. Auspico quindi il rispetto delle regole e delle norme che contraddistinguono un Dipartimento di Sanità Pubblica di qualità, con l’obiettivo di offrire un contesto sicuro e qualificato. Spero che questa mia richiesta, che rappresenta la “voce” di tanti genitori, arrivi a chi di dovere, perchè la salute dei bambini è una priorità”.