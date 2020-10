Comune di Cervia e Regione al lavoro con ANAS per la variante all’altezza della Chiesa Madonna del Pino

A seguito di alcune indiscrezioni, il Comune di Cervia precisa che “il Comune e la Regione Emilia-Romagna stanno lavorando con ANAS per definire una convenzione per la progettazione della variante all’altezza della Chiesa Madonna del Pino. In seguito a essa, ANAS con il contributo del Comune finanzierà la realizzazione dell’importante opera viabilistica, il cui costo ammonta indicativamente in 8 milioni di euro”.