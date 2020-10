Divieto di accesso a dighe foranee e moli della costa ravennate, per allerta meteo idogeologica. Fino a 9 ottobre

In seguito all’ “Allerta Meteo Idrogeologica-Idraulica” diffusa dall’Agenzia Regionale della Protezione Civile con validità compresa da oggi, 07 ottobre, fino alla mezzanotte del 9 ottobre, la Capitaneria di porto di Ravenna informa che è vietato a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) l’ accesso e il transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.

Per la giornata dell’8 ottobre, seppur non sia previsto nessun fenomeno meteo, è stata segnalata con “criticità idraulica arancione” per piene dei fiumi in seguito al passaggio della piena del Po.