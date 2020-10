“A Ruota Libera”: Fiab Faenza organizza la seconda ‘biciclettata-critical mass’

Fiab Faenza ed Extinction Rebellion, sabato 10 ottobre, organizzano “A Ruota Libera”, la seconda biciclettata-critical mass (dopo quella di agosto). Sarà una biciclettata “ribelle, rumorosa e colorata” con partenza alle ore 16 da Piazza del Popolo, e si snoderà su un percorso urbano (corso Saffi, corso Europa, via Fratelli Rosselli, via Testi, e ritorno passando da corso Garibaldi).

Con queste biciclettate gli organizzatori vogliono “affermare il diritto di bici e pedoni a muoversi in sicurezza. Vogliamo – avanzano – che venga destinato più spazio agli utenti deboli. Vogliamo respirare aria pulita e non vogliamo rischiare la vita sulla strada, Vogliamo ciclabili continue, senza barriere, cordoli e ostacoli a spezzarle; vogliamo le “corsie ciclabili di emergenza” promesse a giugno e che non abbiamo ancora visto. Vogliamo migliorare il PUMS, ampliando la ZTL e le zone pedonali, e vogliamo strade scolastiche davanti a tutte le scuole! Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!”

(Per il rispetto delle norme Covid è necessario munirsi di mascherina e rispettare distanze interpersonali.)