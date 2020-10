Il Presidente Bonaccini e tutta la giunta regionale in visita al Polo di Tebano martedì 13 ottobre

Nel tardo pomeriggio di martedì 13 ottobre, alle 18,30, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini con tutta la giunta regionale al completo saranno in visita al Polo di Tebano, per un incontro con gli enti e le imprese che operano nel Centro faentino d’innovazione, formazione e valorizzazione in agricoltura. La visita al Polo di Tebano rientra all’interno di un programma di appuntamenti che vedrà Bonaccini impegnato in provincia di Ravenna per tutta la giornata di martedì.

“È un incontro che ci riempie di orgoglio, una sorta di riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni per restituire il rispetto e la credibilità che spettano di diritto a questa realtà di fondamentale importanza per il nostro territorio in tema di ricerca e formazione nel comparto agricolo, in particolare nel settore vitivinicolo – dichiara Gianni Carapia, Amministratore unico di Terre Naldi, la società “capofila” del Polo di Tebano – Sarà un’occasione irripetibile per illustrare le potenzialità e i progetti per il futuro del Polo in tema di ricerca e formazione, e per chiedere il necessario e fondamentale affiancamento della Regione nei propri programmi di investimento”.

“È una grande opportunità per il nostro territorio – aggiunge Massimo Isola, neo-eletto sindaco di Faenza – Lo sviluppo di Tebano, strategico nel rapporto tra ricerca e agricoltura, passa attraverso uno stretto dialogo tra comune e regione che abbiamo già avviato. La presenza della giunta regionale dimostra grande attenzione e rafforza l’impegno perché Tebano continui ad essere un’eccellenza del territorio”.