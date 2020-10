Lugo. Comitato di piazza Savonarola preoccupato per sorte degli alberi durante lavori in corso

Il comitato di piazza Savonarola a Lugo informa che, i lavori di risistemazione della piazza Savonarola di Lugo stanno proseguendo. “Tuttavia questi lavori di scavo hanno lambito pericolosamente la base dei tronchi dei lecci presenti e per qualcuno di questi sono state anche tranciate delle radici, come si evince dalle fotografie” lamentano dal comitato, aggiungendo: “Di conseguenza, esprimiamo preoccupazione per la salute e il mantenimento dell’integrità di questi alberi che l’Amministrazione comunale si è impegnata a mantenere. Inoltre, con gli scavi continuano ad affiorare dei resti umani, dato che l’intera piazza era un tempo un cimitero. A questo punto sorge una domanda: erano necessari tutti questi lavori, non era meglio, più pietoso, lasciare questi poveri morti lì dove si trovavano da secoli?”