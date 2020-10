Tarlazzi (Direttore sanitario Ospedale Ravenna): siamo pronti a tenere sotto controllo la 2^ ondata, i cittadini ci diano una mano

Per mesi abbiamo cercato di tornare a vivere e di lasciarci alle spalle il brutto ricordo del lockdown, delle privazioni, della paura, dei lutti. Per mesi ci siamo illusi che l’incubo fosse finito e che non sarebbe più tornato. Per mesi abbiamo sperato che la seconda ondata fosse solo una favola. Invece, ecco che lo scenario peggiore si sta materializzando sotto i nostri occhi. Ma davvero siamo tornati alla situazione di marzo e aprile? Davvero i numeri sono gli stessi? Davvero il futuro sarà nero? A ben guardare dentro i numeri, alla qualità dei numeri, le prospettive non sono così drammatiche. E in questo esercizio ci aiuta il dottor Paolo Tarlazzi, Direttore sanitario dell’Ospedale di Ravenna. Che ci invita ad avere fiducia. Una fiducia che però non può né deve essere cieca, ma deve andare a braccetto con la responsabilità e la serietà. La situazione non è irrecuperabile se usiamo la testa e continuiamo a proteggerci dal Covid. A partire dal ricorso al vaccino anti influenzale, che Tarlazzi consiglia caldamente di fare.

L’INTERVISTA

Allora, dottor Tarlazzi, ci aiuti a capire che cosa sta succedendo sul fronte Covid. Siamo praticamente finiti in un cono d’ombra, nella seconda ondata, quella che tanti immaginavano ma che molti speravamo non arrivasse mai?

“Era inevitabile che saremmo arrivati a questo punto. Non lo dicevamo apertamente per una forma quasi scaramantica, sperando che non sarebbe accaduto. Ma dentro di noi sapevamo, vista l’esperienza e visto quanto stava accadendo intorno a noi, che la seconda ondata sarebbe arrivata. È la conseguenza logica e comprensibile di tutto quanto è successo finora. Niente di sorprendente. Anzi, Ravenna rispetto ad altri territori continua a far registrare numeri inferiori di contagio e la situazione è sotto controllo.”

Abbiamo avuto una impennata a settembre, poi l’andamento è tornato a essere altalenante, la curva della crescita si è assestata su numeri non allarmanti.

“Sì, abbiamo avuto una fiammata. Poi è ritornato il nostro solito trend, con un incremento stabile, non troppo veloce; la popolazione continua a comportarsi piuttosto bene, adottando tutte le precauzioni che andiamo ripetendo da mesi e che continuano ad essere seguite dalla grande maggioranza dei Ravennati, per fortuna. Il virus ovviamente c’è e continua a circolare. Bisogna adottare le misure di difesa. Non c’è altra strada.”

Lei mi sta dicendo che la seconda ondata era nelle cose, l’esperienza dice che c’è sempre o quasi sempre una seconda ondata. Ma nel frattempo s’è sbagliato qualcosa? Voglio dire, era inevitabile che nell’euforia generalizzata delle riaperture da maggio in poi si abbassasse la guardia e ci si tornasse a contagiare con numeri così elevati?

“Direi che non si è sbagliato niente. È il prezzo che si paga alla riapertura, al ritorno alla vita. Non potevamo fare altro che riaprire tutto, per le ragioni dell’economia, della socialità, della scuola, cioè per ragioni diverse da quella della tutela della salute, ma altrettanto importanti. Il lockdown di marzo e aprile non poteva continuare, aveva dei riflessi negativi su tanti aspetti della vita delle comunità e delle persone. Ripeto, è la logica conseguenza di tutto questo. Anzi…”

Lei si aspettava di peggio.

“Esatto. Penso a Ravenna, all’estate, al mare, alla voglia di tornare a vivere. Per quello che abbiamo visto quest’estate, io mi aspettavo assolutamente di peggio. Non ci fosse stata quella fiammata dovuta in buona parte alla vicenda della discoteca di cui si è parlato tante volte, l’estate ravennate sarebbe filata via liscia.”

Due considerazioni generali. La prima è questa: di fronte alla seconda ondata, l’Italia sembra colta di nuovo di sorpresa e impreparata. E su questo versante ci sono diverse voci critiche. La seconda: se facciamo un confronto con altri paesi a noi vicini, da noi la situazione oggi è molto migliore, quindi non siamo stati poi così improvvidi o somari. Morale: non si è mai abbastanza pronti e preparati ad affrontare una pandemia? Lei che ne pensa?

“La risposta è complessa. Affronto la cosa dal mio punto di vista, strettamente sanitario. Dopo il lockdown e l’emergenza dei primi mesi, il personale medico e infermieristico e tutte le strutture hanno dovuto recuperare il tempo perduto sugli altri fronti. Perché le altre prestazioni e funzioni mediche si erano di fatto quasi bloccate. Dopo avere speso quindi un sacco di energie fisiche e mentali nella lotta al Covid, il mondo della sanità non si è potuto fermare ma si è buttato anima e corpo a recuperare ciò che era rimasto indietro, le tante domande inevase della salute pubblica, e tutta la macchina organizzativa ha seguito questo percorso in base a tali necessità. Inoltre, dobbiamo considerare che dal punto di vista strutturale abbiamo realtà che hanno bisogno di interventi di ammodernamento e riqualificazione, servono ingenti finanziamenti e serve tempo per eseguire i lavori di adeguamento. Non sono cose che si fanno in pochi mesi, d’estate. Infine, il reperimento delle risorse è esso stesso un problema, perché per tanti anni si è investito troppo poco in sanità e adesso recuperare in fretta il tempo perduto non è facile, malgrado gli sforzi che si stanno facendo. Fra l’altro, come sa, non basta costruire nuove strutture, ma serve poi anche il personale per farle funzionare e la nostra sanità soffre di una carenza cronica di personale medico e infermieristico.”

A questo proposito, il Governo dice che ha già assunto e riammesso nella sanità pubblica 33 mila persone. Di queste quante ne sono arrivate a Ravenna?

“Il numero preciso in questo momento non glielo saprei fornire. Durante l’emergenza Covid dei mesi scorsi ci sono stati inserimenti di medici che erano andati in pensione e che hanno accettato di nuovo un contratto di collaborazione. E abbiamo internalizzato studenti specializzandi. I primi sono destinati a lasciare l’incarico prima o poi. Non possiamo pensare che restino in servizio a lungo. I secondi parteciperanno ai concorsi. Ma il fatto è che la domanda di medici e infermieri che viene dalle strutture sanitarie è nettamente superiore all’offerta dei professionisti del settore. Quindi molti posti sono destinati a restare vacanti. E bisogna aggiungere anche che tutti questi giovani che si specializzano sono dunque molto ricercati e hanno a disposizione un’ampia facoltà di scelta fra le strutture del nostro paese.”

E quindi magari finiscono per scegliere Milano o Roma piuttosto che Ravenna. Da questo punto di vista, il Corso universitario in Medicina e Chirurgia appena inaugurato a Ravenna è molto importante.

“Certamente sì.”

Tornando al quadro che abbiamo di fronte, provo a riassumerlo così, lei mi dica se sbaglio qualcosa e mi corregga. Benché siamo entrati nella seconda ondata, la qualità dei numeri è molto diversa rispetto ai mesi di marzo e aprile, cioè rispetto alla fase acuta della prima ondata. Allora c’erano pochi tamponi e molti positivi. Oggi ci sono tanti tamponi e la percentuale di positivi sui tamponi effettuati è nettamente inferiore. Allora i casi di positività erano quasi tutti sintomatici, molti erano i ricoverati, le corsie di ospedale erano intasate e le terapie intensive piene. Oggi ci sono molti casi soprattutto di asintomatici, o con sintomi lievi che possono essere trattati anche fuori dall’ospedale. Le corsie degli ospedali sono ancora libere e le terapie intensive quasi vuote. Quindi situazioni molto diverse. Resta il fatto però che i numeri sono in crescita, anche per quanto riguarda ricoveri e terapie intensive.

“Sì, il quadro che ha tracciato corrisponde alla realtà. Vorrei tradurlo in base alla situazione del nostro territorio. In provincia di Ravenna attualmente abbiamo 22 pazienti affetti da Covid distribuiti fra Lugo e Ravenna. Si tratta di pazienti con sintomi abbastanza lievi e, soprattutto, pazienti anziani che oltre ad avere una serie di patologie croniche sono attaccati anche dal Covid. Sono pazienti che potremmo anche gestire a livello territoriale – non in famiglia però, per ovvie ragioni – ma che preferiamo tenere in ospedale in osservazione, in via precauzionale, proprio perché oggi abbiamo i posti letto a disposizione. Ma sono ottimista: potenziando la medicina territoriale per affrontare i pazienti Covid positivi e avendo anche una maggiore conoscenza dei trattamenti terapeutici cui sottoporre i pazienti stessi, penso saremo in grado di affrontare anche le prossime settimane e i prossimi mesi.”

Quanti pazienti ci sono in terapia intensiva fra Ravenna e Lugo?

“Ne abbiamo due, entrambi a Lugo. E non sono pazienti gravi come quelli della fase più acuta della pandemia. Sono pazienti che richiedono una ventilazione, non troppo invasiva.”

Insomma, possiamo stare tranquilli: terrete sotto controllo la seconda ondata.

“Ritengo di sì. Ci sono tutte le condizioni per farlo. Non avverto oggi, per esempio, nel personale dell’ospedale l’affanno, la preoccupazione, l’emotività che c’erano in marzo e aprile. I nostri professionisti stanno interiorizzando la situazione, la stanno digerendo, quasi normalizzando. Del resto non possiamo tornare al lockdown dell’ospedale e quindi tutte le nostre strutture anche nei prossimi mesi dovranno fare fronte a numeri in crescita per quanto riguarda il Covid e allo stesso tempo gestire anche tutte le altre patologie, domande, i pazienti che richiedono altre prestazioni. Questa sarà la prova più dura. Il messaggio alla popolazione è positivo: ce la faremo. Dal punto di vista interno, sul fronte dell’ospedale, dico che ci attende una sfida complicata e che la supereremo.”

Dal punto di vista dell’ASL Romagna, rispetto ai tre livelli di occupazione dei posti letto Covid – livello verde, livello arancione e livello rosso – a che punto siamo? Siamo ancora in fase 1, cioè in codice verde, oppure siamo già al colore arancione?

“Il colore è arancione molto sbiadito. Siamo appena entrati in fase 2.”

Per quanto riguarda i tre ospedali principali del Ravennate – Ravenna, Faenza, Lugo – che cosa succederà prossimamente sul fronte Covid?

“Il messaggio è questo: non ragioniamo più in termini di ospedali Covid. Nemmeno Lugo, che era stato trasformato in ospedale Covid, oggi lo è più. Tutti gli ospedali devono fare fronte a tutte le richieste urgenti dei pazienti.”

Naturalmente percorsi distinti e in sicurezza fra pazienti Covid e no Covid negli ospedali. Lo siamo per scontato.

“Assolutamente sì. Torniamo agli ospedali. Faenza per ora rimane Covid free, tranne alcuni posti letto come zona filtro. A Lugo ci sono reparti Covid per la medicina interna e per la rianimazione. Quindi per la fase più blanda del ricovero, per pazienti che non necessitano di ventilazione. E poi per pazienti in fase più critica e grave. Mentre Ravenna si occuperà dei due livelli intermedi, con il reparto di malattie infettive e con pneumologia Covid che stiamo allestendo, all’inizio con 10-12 posti letto per arrivare anche a 16 posti letto.”

Cosa cambierà per il Pronto soccorso?

“C’è un progetto di ampliamento del Pronto Soccorso che passerà dagli attuali 2 mila a 3 mila metri quadri di superficie nei prossimi anni. Stiamo facendo intanto una leggera ristrutturazione dell’accesso per ricavare fra la camera calda e l’ingresso un pre triage che serva da filtro, per smistare i pazienti nei vari percorsi di trattamento. All’esterno, da subito invece installeremo due moduli prefabbricati per ospitare i familiari in attesa dei pazienti e per il punto informativo. Si tratta di una forma di ampliamento che sarà generalizzata a tutti i Pronto Soccorso dell’ASL Romagna.”

In definitiva che messaggio vuole dare ai cittadini di Ravenna e della provincia?

“Debbono avere fiducia nel sistema sanitario, perché stiamo facendo un buon lavoro per tenere sotto controllo il Covid. Ma debbono darci una mano a fare tutto questo, continuando ad assumere comportamenti responsabili, proteggendosi, mantenendo il distanziamento, usando la mascherina, lavandosi spesso le mani. E poi dico ai cittadini: fate il vaccino anti-influenzale, che è importantissimo. Facendo così, i Ravennati aiutano se stessi e aiutano noi medici a fare meglio il nostro lavoro e a tutelare meglio la salute di tutti.”