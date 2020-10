Test sierologici rapidi per studenti e familiari: le farmacie aderenti nel Bagnacavallese

A partire da lunedì 19 ottobre, la Regione Emilia-Romagna attiva lo screening su base volontaria con test sierologici rapidi gratuiti per gli studenti e i loro familiari per la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2. I test sono prenotabili ed eseguibili direttamente in farmacia.

Queste le farmacie cui ci si può rivolgere nel territorio del comune di Bagnacavallo:

– Farmacia Santo Monte, via Mazzini 3 – Bagnacavallo (tel. 0545 61110)

– Farmacia Catozzi, via Matteotti 32 – Bagnacavallo (0545 61221)

– Farmacia Preda, via Centro 56 – Traversara (0545 69160)

– Farmacia Reale, via Reale 17 – Glorie (0544 520941)

«L’utilizzo di test sierologici rapidi, effettuati quindi su campioni di sangue capillare (pungidito) – viene spiegato nel sito della Regione – permette di identificare se le persone sono entrate in contatto con il virus.

Lo screening sierologico in farmacia è gratuito e si rivolge a:

– genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore);

– alunni/studenti, loro fratelli e sorelle, nonché ulteriori familiari conviventi previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori;

– assistiti che frequentano corsi universitari.

I cittadini che rientrano nel target sopra indicato possono accedere al servizio offerto soltanto nel caso abbiano l’assistenza sanitaria in regione con scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

L’esecuzione del test sierologico rapido deve avvenire previo appuntamento.»