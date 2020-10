Bagnacavallo. Ex Mercato Coperto: lunedì a San Francesco si parlerà di valorizzazione turistica

Dal Mercato alla città: percorsi di valorizzazione turistica è il titolo del terzo laboratorio del progetto partecipato promosso dal Comune e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione e gestione dell’ex Mercato Coperto di Bagnacavallo. L’appuntamento è per lunedì 19 ottobre a partire dalle 20.30 presso l’albergo Antico Convento San Francesco, in via Cadorna 10.

Cittadini, referenti di associazioni e operatori del settore dell’ospitalità potranno confrontarsi su progetti di valorizzazione turistica e di accoglienza.

Durante i primi due laboratori, che si sono tenuti il 6 e il 12 ottobre, si è parlato di programmazione di eventi e di proposte imprenditoriali di gestione dello spazio, che in questi mesi è oggetto di un intervento di ristrutturazione.

È ancora possibile iscriversi all’ultimo laboratorio sulla piattaforma Eventbrite al link bit.ly/2S86YV5 oppure scrivendo a mercatocopertobagnacavallo@gmail.com.

Per garantire il rispetto della normativa vigente in termini di prevenzione alla diffusione del Covid-19 l’accesso ai laboratori è limitato ed è obbligatorio l’uso della mascherina.

L’iniziativa fa parte del progetto “Al cuore della città”, promosso dal Comune di Bagnacavallo e cofinanziato dalla Regione nell’ambito della legge regionale 15/2018 sulla partecipazione.