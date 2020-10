Nei negozi Coop Alleanza 3.0 mascherine a 30 centesimi

Coop abbassa il prezzo delle mascherine chirurgiche in vendita nella propria rete di vendita. È infatti già disponibile nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 la confezione da 10 mascherine monouso a marchio Coop al prezzo di 3 euro (quindi 0,30 centesimi l’una). Si tratta di un dispositivo medico che può contare su tre strati protettivi, la certificazione CE, un indice di filtrazione superiore al 98%. Su tutti i requisiti richiesti per un prodotto a marchio vigila per i dovuti controlli la Direzione Qualità di Coop Italia.

Continua dunque l’impegno di Coop a favore delle famiglie con l’abbassamento del prezzo delle mascherine a marchio Coop. “Abbiamo ritenuto di dover intervenire sul prezzo finale portandolo dai 5 euro iniziali ai 3 attuali, rendendo quindi l’acquisto ancora più conveniente –spiega Maura Latini, amministratore delegato Coop Italia– È sempre più determinante ricorrere all’uso continuo delle mascherine che sono una delle poche misure efficaci per combattere il virus e riteniamo così facendo di metterci a servizio della collettività”.

Coop Alleanza 3.0 continua a essere anche nell’emergenza Covid-19 al fianco di soci e consumatori, in questo momento di difficoltà per tutto il Paese. La Cooperativa inoltra invita tutti i soci e i clienti a rispettare le regole, anche nel fare acquisti, seguendo il vademecum Coop con le “20 regole per una spesa che tuteli la salute di tutti” disponibile sul sito della Cooperativa in dieci lingue all’indirizzo all.coop/20regole.