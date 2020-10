Riprende il servizio di Supporto Psicologico per l’emergenza Covid-19 con servizio ‘proattivo’

Da lunedì 26 ottobre riprende il servizio di Supporto Psicologico per l’emergenza Covid-19, annoverando come novità un Servizio ‘proattivo’ con chiamate dirette da parte

degli Psicologi Ausl ai familiari di ricoverati in ospedale, in CRA, e di persone sole in isolamento domiciliare nonché di contatto diretto con i pazienti Covid positivi ricoverati presso le strutture ospedaliere. Il servizio si avvarrà anche chiamate dirette, prevalentemente per telefono o via skype, da parte degli Psicologi Ausl ai familiari. Il servizio intende ulteriormente rafforzare la possibilità che tutte queste persone possano avere un contatto diretto con professionisti psicologi dell’Azienda grazie ad una rete strutturata che si avvale della collaborazione tra reparti, sanità pubblica e servizi del territorio.

Ausl Romagna ha rilasciato la seguente nota stampa in merito: “Sappiamo bene come l’evento pandemico abbia un impatto complessivo, diretto ed indiretto, sulla salute psicologica della popolazione, determinando sentimenti diffusi di ansia, paura, flessione del tono dell’umore, spaesamento, rabbia. Tutti sentimenti normali in questo momento ma rispetto ai quali è importante ricevere un supporto specifico, ascolto, sostegno ed indicazioni utili a vivere anche questo momento senza saperci soli.

In una situazione tanto difficile è fondamentale il senso di appartenenza alla propria comunità territoriale, anche attraverso gesti semplici che comunicano presenza. Il servizio psicologico si rende quindi proattivo anche attraverso chiamate dirette, rivolte ai familiari di persone ricoverate in ospedale, sole in regime domiciliare o familiari di persone in CRA, in collaborazione con i reparti, la sanità pubblica ed i servizi del territorio.

L’esperienza avviata durante la prima fase, dal 16 marzo al 30 giugno scorso aveva ricevuto circa 2000 chiamate a livello aziendale, da parte di persone che esprimevano un disagio reattivo alla condizione di stress che stavano vivendo. Nella maggioranza dei casi si tratta di consulenze telefoniche orientate a sostenere quanti stanno manifestando malessere emotivo.

Gli operatori sanitari possono contattare il servizio Supporto psicologico telefonando ai seguenti numeri o scrivendo una mail.

Ravenna e Forlì-Cesena 366 5067683

Rimini 366 5067637

e.mail

psicologia.operatori@auslromagna.it

I cittadini in isolamento domiciliare che necessitano di supporto possono inoltrare la richiesta di consulenza via mail o attraverso segreteria telefonica a cui i professionisti aziendali risponderanno entro il giorno lavorativo successivo.

Forlì/Cesena tel. 339 2106631

Ravenna tel. 339 5355892

Rimini tel. 366 5069159

e-mail

psicologia.emergenza@auslromagna.it

I consulti avverranno prevalentemente per via telefonica o in remoto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.