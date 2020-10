Sindaco di Ravenna De Pascale e famiglia fanno il test sierologico rapido messo a disposizione da Regione

Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, s’è recato in mattinata (24 ottobre) insieme alla famiglia a fare il test sierologico rapido messo a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia-Romagna nelle farmacie della regione a tutti i bambini e ragazzi da 0 ai 18 anni, oltre che per i maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore, e a tutte le loro famiglie.

“È una campagna di screening importantissima, la prima a livello nazionale, voluta dalla Regione e condotta nel nostro territorio con l’importante collaborazione di Ravenna Farmacie” -afferma De Pascale, non mancando di ringraziare tutte le forze in campo: “Ringrazio i farmacisti e le farmaciste che, in questo momento tanto difficile, con il loro lavoro straordinario e con grande professionalità continuano a garantire alla nostra comunità un servizio preziosissimo. Invito tutti e tutte a recarsi in farmacia per fare il test, è rapido, gratuito e di fondamentale importanza per contenere l’attuale curva epidemica”.

Tutte le informazioni su chi può averne accesso e su dove farlo: www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/in-emilia-romagna-due-milioni-di-test-sierologici-gratuiti-per-gli-studenti-e-i-loro-familiari-al-via-la-campagna-nelle-farmacie?fbclid=IwAR3nkcvifprUkRPYtM0Lqd5hHubMo3KycSzbn-3Qu7rpNkoKcuCxdp274Bs