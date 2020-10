All’ospedale di Ravenna una mostra permanente sul Covid intitolata “Data mi fu soave medicina”

Sarà inaugurata lunedì 26, alle ore 10.30, presso l’ex ingresso del pronto Soccorso dell’ospedale di Ravenna, in viale Randi 5, la mostra ideata dal fotoreporter Corelli e sostenuta dalle Direzioni Medica e tecnico infermieristica del Presidio Ospedaliero di Ravenna, in compartecipazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, dedicata ai sanitari del Presidio Ospedaliero e del Territorio sanitario Ravennate.

Il progetto ha inteso realizzare un inedito reportage fotografico e descrittivo sulla grande e articolata struttura del Presidio, ed avvicinarsi a dare evidenza a volti, gesti e sentimenti che lo animano. Una descrizione dell’umanità che combatte, impegnata come nel caso dei sanitari alla restituzione della salute, e del senso della vita, per tante persone che incontrando il dolore potrebbero arrendersi. A fare da sfondo a queste immagini sarà il Presidio Ospedaliero di Ravenna nello specifico il corridoio antistante l’ex Pronto soccorso in direzione dell’ingresso storico di Via Missiroli, 10 unendo così passaggi di vita a momenti storici, tenendo inoltre alta l’attenzione sui percorsi di umanizzazione nei servizi sanitari.

Infatti la stessa mostra di cui l’omonima opera, sarà affiancata da un’altra mostra prodotta da un professionista Sanitario chirurgo vascolare interno che durante il periodo Covid-19 ha prodotto un reportage di alcuni momenti, per certi versi diversamente inenarrabili, peculiari per ciò che attiene l’attenzione e il rispetto della vita umana vista da ogni angolatura, tenutasi presso il presidio Ospedaliero di Ravenna.