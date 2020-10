Terme di Cervia restano aperte. Erogano prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza

Visto il DPCM del 24 ottobre le Terme di Cervia, in quanto presidio sanitario che eroga prestazioni rientranti nei LEA – Livelli Essenziali di Assistenza, resteranno aperte e le cure termali saranno regolarmente effettuabili.

La struttura continuerà a seguire il protocollo Terme Sicure elaborato da FoRST – Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale all’inizio della diffusione del Covid-19.

La dichiarazione rilasciata dal presidente Federterme/Confindustria Massimo Caputi. “Conte, Speranza e Bonaccini hanno compreso, in un momento drammatico per il Paese, l’importanza del sistema termale italiano. Nel nuovo dpcm si autorizza espressamente il mantenimento in attività dei centri termali. Le terme italiane, autorizzate dal Ministero della Salute e dalle Regioni, sono punto di eccellenza e sicurezza al servizio della comunità è ancora più necessarie in epoca Covid e post Covid. Il protocollo ‘Terme Sicure’ ha garantito assenza di contagio.”