Il comune di Cervia ha attivato un numero specifico per informazioni sulle nuove disposizioni sul coronavirus

Il comune di Cervia alla luce dei nuovi decreti sul Coronavirus ha attivato un numero dedicato specifico, per facilitare e agevolare i cittadini nell’informazione sulle principali direttive.

Ci si potrà rivolgere per avere delucidazioni sulle ultime disposizioni emanate dal Governo in merito a orari, spostamenti, chiusure e norme comportamentali da rispettare. Si precisa che il numero non è sostitutivo degli altri numeri attivi del Ministero della salute, della Regione Emilia Romagna e dell’ASL in merito all’emergenza sanitaria.

Il numero del Comune è il seguente 3316935843 ed è attivo a partire da mercoledì 28 ottobre, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

Il sabato, la domenica e festivi i cittadini si potranno rivolgere al numero della Polizia Locale 0544-979251 negli stessi orari.