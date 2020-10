A Cervia un convegno sulle foreste urbane

Ansa Emilia-Romagna riporta che a Cervia si parlerà di valore della foresta urbana, degli alberi più in generale e dei cambiamenti climatici. L’Amministrazione comunale di Cervia ha infatti organizzato il convegno “La bellezza di vivere in una foresta urbana”, che si terrà venerdì 30 ottobre in modalità a distanza con inizio alle 9.30. Ansa riporta di quindici interventi tenuti da docenti universitari, esperti in materie ambientali, in cui si parlerà di questi temi, che sarà possibile seguire in streaming su Facebook (in italiano) e su YouTube (in inglese). Il convegno è organizzato con il Patrocinio di: Ministero dell’Ambiente, Regione Emilia-Romagna, Anci Emilia-Romagna, European Arboricultural Council, Parco Delta del Po, Green City Network, Pubblici Giardini e CerviaAmbiente,