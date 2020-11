Il presidente della Regione Bonaccini è positivo al Covid: asintomatico, è ora in isolamento domiciliare

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è risultato positivo al test sul Covid-19 effettuato nella mattinata di , in via precauzionale, in vista di appuntamenti istituzionali in agenda nel pomeriggio e . Il presidente Bonaccini, fanno sapere dalla Regione, non presenta sintomi, e come previsto in questi casi si è posto in isolamento domiciliare nella sua abitazione, da dove porterà avanti regolarmente l’attività amministrativa e di governo regionale nei prossimi giorni.