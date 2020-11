Ravenna. Emanata l’ordinanza per la macellazione di animali da carne a domicilio

È stata emanata l’ordinanza che disciplina la macellazione di animali da carne a domicilio nel periodo 16 novembre – 27 marzo 2021. Ai privati che intendono macellare a domicilio per l’esclusivo uso familiare, devono contattare telefonicamente, almeno due giorni lavorativi prima della data di macellazione, per consentire la visita sanitaria del veterinario, il Servizio veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl della Romagna. Il numero per tutti i distretti della provincia di Ravenna (Ravenna, Lugo e Faenza) è lo 0544 286869 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Occorre specificare cognome, nome, indirizzo e il codice aziendale dell’allevamento, nonché giorno, ora e luogo in cui avverrà la macellazione.

La macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga in un luogo idoneo fino ad un numero massimo di quattro capi per proprietario.

Dal Comune sottolineano che “è assolutamente vietato immettere nel mercato carni che sono destinate esclusivamente ad un consumo privato. È inoltre vietato allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o gli organi prima dell’avvenuta visita sanitaria”.

Al fine di contrastare l’epidemia di Covid-19, tutte le persone presenti sul posto dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento fisico, sia durante le operazioni di macellazione che all’arrivo del veterinario.

ll testo integrale dell’ordinanza al link https://bit.ly/3oQCEO7