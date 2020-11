Partito il “Nucleo Covid” alla Casa residenza Galla Placidia di Ravenna: inseriti già 8 anziani

È attivo da domenica 1 novembre il “Nucleo Covid” all’interno del Centro polifunzionale Galla Placidia di Ravenna – struttura socio-sanitaria residenziale o semiresidenziale rivolta all’accoglienza e all’assistenza di anziani non autosufficienti che non abbiano la necessità di ricevere specifiche prestazioni ospedaliere – gestito dal Consorzio Solco insieme alle cooperative sociali Asscor e Corif. “Al momento abbiamo già inserito nel Nucleo 8 anziani positivi al Covid” spiega il presidente del Solco, Antonio Buzzi.

Il Nucleo Covid prevede 20 posti letto pronti ad ospitare altrettanti anziani positivi. Per questo progetto, l’Ausl della Romagna ha infatti scelto il Centro Galla Placidia poiché la struttura permette una totale sicurezza: “Il Nucleo – spiega Buzzi – è fisicamente separato dalle altre aree, impedendo a chiunque, ospiti compresi, di poter accedere, o che ci siano contatti da una parte all’altra della struttura: chi è nel Nucleo Covid può circolare solo all’interno di quell’area, escludendo qualsiasi contatto con altri operatori e ospiti”

Gli operatori del Nucleo sono già formati per seguire i protocolli Covid: “hanno infatti già vissuto l’esperienza durante il primo lockdown – specifica Buzzi – all’interno del Nucleo Osservazionale, che fu istituito e dedicato a far osservare quarantene a persone negative ma che potevano positivizzarsi”, persone da tenere appunto sotto osservazione prima che potessero tornare in sicurezza nelle strutture di destinazione, “cosa che nel primo lockdown ci ha consentito di tenere le strutture per anziani il più pulite possibile” spiega Buzzi. “In questi casi, il personale già usava tutte le precauzioni, trattando gli ospiti come se fossero positivi”. Operatori già formati, quindi, ma non solo: “Abbiamo comunque ripreso la formazione prima di avviare il nucleo” precisa Buzzi.