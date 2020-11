Alfonsine. Il Sindaco Graziani: incontro con Ausl e gestore alla CRA Boari. Sabato nuovo tampone a ospiti e dipendenti

“Ancora ore non semplici per la nostra Comunità” ha dichiarato ieri, 4 novembre, il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani. “Purtroppo mi viene segnalato il decesso, avvenuto nella serata del 3 novembre, di un ospite della Cra Boari, con patologie pregresse, positivo al coronavirus ma asintomatico.”

Il Primo cittadino ha spiegato che ieri si è tenuto un incontro con Ausl e gestore, durante il quale è stata verificata la piena dotazione di personale sanitario anche per i prossimi giorni, in maniera da garantire la massima assistenza possibile agli ospiti. Sabato 7 novembre ospiti e dipendenti della Cra saranno sottoposti ad un nuovo tampone. “L’auspicio è che non vi siano nuovi positivi e che qualcuno dei positivi possa dirsi effettivamente guarito” commenta Graziani .

Al di fuori della Cra, sono due le positività a Covid19 emerse ieri per Alfonsine. Sono 139 i casi ad Alfonsine dall’inizio della pandemia.

“Mi è poi pervenuto il report dell’ausl: all’01.11 risultavano 82 casi attivi sulla nostra città (inclusi quelli della Cra Boari). Cerchiamo di attenerci alla maggior prudenza possibile, ci troviamo davanti giornate senz’altro complesse; ma, senza farsi mai guidare dal panico, con consapevolezza e fermezza, si potranno sicuramente superare” sottolinea il sindaco di Alfonsine.