Faenza. Il sindaco Isola: presto un nuovo punto tamponi in drive through

“Insieme all’Ausl stiamo lavorando per poter predisporre un nuovo punto di tamponi drive through in uno spazio capace di ampliare molto il numero di tamponi eseguibili a Faenza in maniera tempestiva” ad annunciare la novità è il sindaco di Faenza, Massimo Isola, tracciando il punto sulla situazione contagi nella città manfreda.

“⁣Per Faenza è stata una settimana impegnativa, l’emergenza sanitaria si fa sentire e i numeri non mentono” dichiara Isola, segnalando che martedì 3 novembre è stata una giornata record con 32 nuovi faentini contagiati. “Nell’ultima settimana Faenza ha registrato 132 nuovi positivi per un totale da inizio della pandemia di 591 sui 3471 a livello provinciale”.

“Rispetto ai contagi nelle scuole confermo che l’Ausl ha contattato attraverso le direzioni scolastiche tutte le famiglie delle classi che avevano registrato casi positivi e invitate a sottoporre gli alunni al tampone tramite drive through” prosegue il primo cittadino . ⁣

“Cresce molto la percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi eseguiti – spiega -. Nella settimana scorsa in Romagna siamo arrivati al 7,6% mentre a settembre il dato era costante tra l’1 e il 2%. ⁣Si evidenzia inoltre come la percentuale di asintomatici sui casi diagnosticati nelle ultime settimane sia ormai oltre al 50%, frutto del lavoro di tracciamento dei contatti che però, causa l’aumento dei positivi, è sempre più difficoltoso. In questo momento i casi attivi a Faenza sono circa 250“.⁣