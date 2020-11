Il Villaggio delle Cicogne di Fosso Ghiaia protagonista di un servizio Rai del programma Geo, visibile su RaiPlay

Da qualche giorno è possibile vedere su RaiPlay, gratuitamente, un servizio intitolato “Il Villaggio delle Cicogne”, che parte dalla descrizione delle bellezze di Ravenna e quindi si concentra sulla struttura creata da Fausto Donzellini alle spalle del ristorante La Campaza, a Fosso Ghiaia (e che da alcuni anni dà il nome alla località).

Il servizio, firmato da Luigi Felicetti, è inserito in una puntata di Geo, il tradizionale programma Rai che si occupa della natura e delle bellezze ambientali, condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Non è la prima volta che la Rai porta le sue telecamere al Villaggio delle Cicogne: era accaduto anche nel 2018, in quel caso per un servizio ospitato dal programma Linea Verde.

Si può vedere il servizio di Geo al link https://www.raiplay.it/video/2020/10/Geo-Il-villaggio-delle-cicogne-d22eb0a3-1e9b-49f4-9472-51e26cc02997.html

Il Villaggio delle Cicogne ospita decine di uccelli e di animali: non solo i numerosi esemplari di cicogna, ma anche fenicotteri rosa, volpoche, cigni bianchi e neri, aironi cenerini, gru coronate, pavoni, caprette, asinelli, alpaca, pecore nane di Ouessant…

Il Villaggio è aperto ogni giorno dalle 9 al tramonto, a ingresso libero. Lo si può raggiungere lasciando l’auto al parcheggio gratuito del ristorante La Campaza.