Lugo, la Giunta approva il piano per la manutenzione del verde pubblico

La Giunta del Comune di Lugo nella seduta di ieri, 5 novembre, ha approvato il piano per la gestione, manutenzione e riqualificazione del verde urbano, interventi che rivestono un ruolo primario nel miglioramento della qualità della vita della città. Poiché la consistenza delle aree verdi comunali è di 75 ettari, si prevede l’affidamento a strutture esterne qualificate per le attività di manutenzione e riqualificazione del verde urbano comunale. Gli interventi, eseguiti nel patrimonio verde comunale, nelle aree verdi e cortilizie e nei viali alberati, saranno effettuati nel rispetto del ciclo vegetativo annuale delle piante e nel rispetto delle priorità acquisite dalla Pubblica Amministrazione. Gli interventi individuati all’interno del progetto approvato riguarderanno potature, spollonature e rimonda del secco, verifiche di stabilità delle alberature e, nei casi strettamente indispensabili, problematiche di sicurezza legate alla stabilità, anche nell’abbattimento.

“I polmoni verdi, parchi e giardini, depurano l’aria che respiriamo ed accolgono i nostri momenti di relax, insieme alle alberature stradali, le aiuole e qualsiasi forma di verde, strutturata e non, contribuiscono in maniera determinante a migliorare l’aspetto dei nostri centri abitati – afferma l’assessore comunale all’Ambiente Maria Pia Galletti -. Proprio perché siamo consapevoli di questo, l’Amministrazione ha deciso di investire 100mila euro per l’esecuzione di queste importantissime attività. Gli interventi saranno realizzati in tutto il territorio comunale secondo le esigenze individuate, le priorità indicate dall’Amministrazione e gli eventi naturali sopraggiunti”.