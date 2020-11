Una pista ciclabile tra Castel Bolognese e Faenza per unire la Romagna Faentina. La proposta di Fiab Faenza

Samuele Diversi, presidente di Fiab Faenza ha lanciato una petizione per richiedere all’Unione della Romagna Faentina e al Comune di Castel Bolognese, di realizzare prima possibile una collegamento ciclabile tra Castello e Faenza.

“Oggi le persone che decidono di spostarsi in bicicletta da Castel Bolognese a Faenza o viceversa lo fanno per circa 2 km e 600 metri in situazione di pericolo. L’opera richiesta metterebbe in sicurezza il collegamento ciclabile tra i due Comuni e potrebbe essere il primo passo verso un collegamento tra i diversi comuni dell’Unione della Romagna Faentina con percorsi ciclabili. Per il territorio di Castel Bolognese avrebbe il vantaggio di collegare i cittadini di Ponte del Castello con il paese tramite ciclabile”, si legge in un documento che Fiab ha indirizzato a Massimo Isola, in quanto sindaco di Faenza e presidente dell’Unione della Romagna Faentina, e a Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese.

“Con lo slogan “Uniamo l’Unione” – prosegue la nota – siamo a chiedervi di adoperarvi per redigere un progetto esecutivo per un’opera che riteniamo non più rimandabile. I Cambiamenti climatici richiedono cambi di mentalità anche negli spostamenti, il traffico automobilistico tra i due comuni è, in certe ore di punta, eccessivo e paralizzato. Le infrastrutture (pista ciclabile) devono pro-Muovere questi cambiamenti e con-Vincere i cittadini, fornendo loro delle concrete alternative”.

Diversi spiega che, a seguito della lettera inviata ai rappresentanti istituzionali verrà lanciata una raccolta firme con il sostegno di Ambiente e Paesaggio di Castel Bolognese, a.s.d. U. S. Ciclistica Castel Bolognese, Extinction Rebellion Unione Comuni Faentini e Legambiente Faenza.