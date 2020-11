Question time di Perini (Ama Ravenna) su “Visoni e Covid-19. Quale situazione a Ravenna”

Daniele Perini, Capogruppo Ama Ravenna in consiglio comunale ha presentato un Question time al Sindaco, in merito a verifiche e controlli da parte dell’Ausl nell’allevamento di visoni presente nel comune di Ravenna

“La Danimarca, uno dei principali esportatori mondiali di pellicce di visone, prevede di abbattere tutti i 17 milioni di visoni presenti negli allevamenti del Paese, per contenere la diffusione di una forma mutata di sars cov 2 – spiega Perini sottolineando che “il virus è mutato nei visoni e si è diffuso ad alcuni esseri umani, per ora sono 18 le persone colpite e in realtà i rischi sono legati all’efficacia degli anticorpi umani, minacciando la validità nella realizzazione del vaccino contro il Covid – 19”.

“A giudizio dell’OMS, anche l’Italia è tra i sei Paesi che hanno segnalato casi Covid, in allevamenti di visoni, unitamente a Paesi Bassi, Danimarca, Spagna, Svezia e Stati Uniti” prosegue il capogruppo di Ama Ravenna, rimarcando che “è motivo di seria preoccupazione quando un virus animale si diffonde nella popolazione umana o quando una popolazione animale può contribuire ad amplificare e diffondere un virus che colpisce l’uomo”.

Perini chiede quindi a Sindaco e Giunta di accertare con sollecitudine quale sia la situazione nella realtà locale e di verificare se l’AUSL Romagna stia già procedendo e con quale risultati ai necessari controlli e verifiche. Infine sollecita un rapporto di fattiva collaborazione con la stessa ASL al fine di garantire la maggiore efficacia dell’intervento e dell’azione in termini di sicurezza, osservanza delle buone pratiche e tutela.