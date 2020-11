Lugo, situazione Covid alla Casa di riposo don Cavina: nove decessi tra gli ospiti della struttura

Il Sindaco di Lugo Davide Ranalli, con un post Facebook delle ore 18 di oggi, 12 ottobre, fa il punto sulla situazione Covid nel comune: “In questi giorni l’Ausl prosegue la sua attività per individuare nuovi contagi il più tempestivamente possibile. Un’azione portata avanti anche nei luoghi più a rischio, come le case di riposo. Come vi ho spiegato nei giorni scorsi, un focolaio è stato individuato in due strutture per anziani di Lugo: la Don Carlo Cavina e la San Domenico. Sono costantemente in contatto con l’Ausl per seguire giorno per giorno la situazione. Purtroppo quando il virus si insinua nelle persone più fragili la situazione può diventare molto difficile. Ancora una volta, questo mio aggiornamento quotidiano sull’emergenza Covid-19 è molto difficile per me, ma è mio dovere tenervi sempre informati, anche quando le notizie sono tristi. Purtroppo in questi giorni alla Don Cavina si sono verificati nove decessi tra gli ospiti della struttura. A tutte le loro famiglie inviamo il cordoglio e le condoglianze di tutta la comunità. Siamo vicini al vostro dolore”.

“Al momento – prosegue il Sindaco – restano due i ricoverati tra i positivi individuati all’interno della Don Cavina, mentre altri 48, anche loro contagiati, sono in struttura. Tra gli operatori sono invece state rilevate 24 positività. Sono però arrivati per fortuna anche i primi tamponi che hanno certificato la negativizzazione di due ospiti e tre operatori. Spero nei prossimi giorni di comunicare altre guarigioni. Passo ora alla situazione nella Cra San Domenico, dove al momento sono state rilevate nove positività tra gli ospiti della struttura e proseguono gli accertamenti sugli ospiti e il personale per verificare eventuali nuovi contagi. Per quanto riguarda i nuovi contagi a Lugo, oggi sono state comunicate 19 nuove positività al Covid-19: solo due di loro presentano sintomi e sono tutti in isolamento domiciliare. Posso finalmente annunciarvi sei nuovi guariti, accertati in questi giorni. Come ha spiegato oggi la Provincia di Ravenna nei giorni scorsi questo dato ha scontato difficoltà di reportazione a seguito del sovraccarico dei servizi”.