Ravenna. Qualità dell’aria: superati i livelli massimi di Pm10. Da domani 13 novembre scattano ulteriori limitazioni

Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria (http://bit.ly/bollettinoaria) che mettono in evidenza il superamento dei limiti massimi di polveri sottili nei tre giorni consecutivi e precedenti a oggi, da domani, venerdì 13 novembre, a Ravenna, oltre alle misure di limitazione della circolazione già in vigore dal lunedì al venerdì, scatteranno ulteriori limitazioni. Tali misure saranno in vigore fino a lunedì 16 novembre compreso. Lo stesso lunedì 16 novembre sarà emesso il nuovo bollettino della qualità dell’aria, che darà indicazioni per i giorni successivi.

Le ulteriori limitazioni sono: