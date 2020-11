Paolo Tarlazzi, DS Ospedale Ravenna: il sistema regge ma è vicino al limite. Il lockdown dipende da noi, solo se tutti seguiamo le regole non ci sarà

Giusto ieri 12 novembre l’ufficio di presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della Romagna, presieduta dal sindaco di Ravenna Michele de Pascale, ha fatto il punto dell’emergenza Covid 19 in Romagna, da cui è emerso che “il tasso di ospedalizzazione per i cittadini romagnoli è più basso di circa un punto percentuale rispetto a quello medio regionale attestandosi attorno al 5 per cento; negli ospedali romagnoli sono attualmente ricoverati per covid circa 450 pazienti di cui 42 in terapia intensiva. – si leggeva appunto nella nota del CTSS – In questi giorni però il numero di casi positivi si attesta su circa 450 al giorno, con una punta di 600. Sebbene anche il tasso di asintomatici in Romagna sia superiore alla media regionale, questo trend rischia di portare ad ulteriori ospedalizzazioni che metterebbero a rischio l’attività di recupero degli interventi accumulatisi a seguito della prima ondata epidemica.” In altre parole, la situazione è molto grave. Le strutture ospedaliere romagnole reggono ancora l’urto, ma sono vicine alla saturazione. In breve tempo ci si troverà di nuovo nella situazione di marzo e aprile scorsi, quando tutta l’attività ospedaliera tradizionale fu praticamente fermata per poter reggere l’onda dello tsunami Covid. ASL Romagna non vorrebbe replicare lo stesso film, ma siamo incamminati in quella direzione. A meno che… A meno che tutti non ci mettiamo in testa di girare meno, di rispettare le regole del distanziamento e della protezione. Solo così possiamo invertire la rotta. Perché, che lo si voglia o no, almeno fino a marzo inoltrato dovremo combattere contro questo virus e conviene farlo con le armi giuste. È questa la la linea del fronte per Paolo Tarlazzi, Direttore Sanitario del Santa Maria delle Croci di Ravenna.

L’INTERVISTA

Dottor Tarlazzi, a che punto siamo con la seconda ondata della pandemia dal suo punto di osservazione, l’Ospedale di Ravenna?

“La situazione è molto complicata, ma non è fuori controllo. A Ravenna non ci sono per fortuna le situazioni che ogni tanto vediamo in tv e che riguardano altri Ospedali di altre città. Al di là che avessimo o meno la consapevolezza di una seconda ondata, e i più avveduti se l’aspettavano, nessuno di noi immaginava arrivasse così presto, ben prima dell’influenza stagionale che negli ultimi anni si è sempre presentata verso fine dicembre. Invece il Covid è ripartito a inizio ottobre. Una ripartenza così anticipata e così brutale da superare anche la prima ondata: nessuno se l’aspettava. Molti di noi immaginavano di trovarsi di fronte piccoli focolai da circoscrivere, picchi periodici da mettere sotto controllo. In realtà, la fase due ha superato come numeri del contagio anche i picchi della fase uno in primavera. Ed è un fatto statistico. Più positivi al Covid ci sono, più è probabile ci siano persone con i sintomi, altre che necessitano di ricovero, altre ancora che richiedono terapia semi-intensiva o intensiva. E purtroppo poi ci sono i decessi.”

Ma qualcosa è cambiato rispetto alla prima fase: il virus ora lo conoscete meglio.

“È vero. Come è vero che facciamo più controlli, che intercettiamo il virus prima della comparsa dei sintomi e quindi molti casi li trattiamo con l’isolamento domiciliare. Però i casi sono veramente tanti. E quando sono così tanti la situazione è difficile da gestire per chiunque. Il serbatoio principale del virus è rappresentato dalle persone più giovani che hanno una vita sociale più ricca, che se lo trasmettono fra loro e poi lo mettono in circolazione fra la popolazione più anziana. Stasera (ieri sera, ndr) stavo scorrendo la lista dei pazienti del nostro Pronto soccorso prima di andare a casa: adesso cominciamo a vedere anche pazienti giovani. Perché i giovani tendono ad essere asintomatici, ma quando arrivano i sintomi poi arrivano anche per loro le complicazioni. Quindi dobbiamo monitorarli in maniera attenta. Non è vero che se la cavano sempre con poco. Poi c’è un elevato numero di pazienti più anziani in cui in genere il Covid si aggiunge, come sappiamo, ad altre patologie. In un paziente di 90 anni anche un raffreddore può essere potenzialmente pericoloso: il Coronavirus diventa un rischio letale.”

A proposito di anziani, con le Cra siamo stati abbastanza fortunati nella prima ondata, piuttosto sfortunati in questa seconda, con almeno tre grossi focolai a Ravenna, Lugo e Alfonsine non ancora completamente debellati e con altre situazioni da monitorare con grande attenzione.

“Sì, questa è una grossa parte del problema che stiamo affrontando in queste settimane. A cui l’ASL sta rispondendo in maniera corale, anche con i Primari dell’Ospedale, dalla Medicina interna alle Malattie Infettive, e con la Direzione infermieristica che trasferisce in quelle strutture personale per dare assistenza ai pazienti e supportare il personale interno delle Cra in forte difficoltà. Questa situazione determina che poi rimangono sguarniti di personale alcuni reparti ospedalieri. Ma lo facciamo per evitare che le Cra collassino e che il numero dei pazienti che vengono da qui poi indirizzati verso il Pronto soccorso e l’Ospedale sia troppo alto. Fra l’altro – come sa, perché ne abbiamo già parlato – il personale medico e infermieristico non si trova, è merce molto rara. Quindi per riassumere, c’è la recrudescenza violenta del virus, oltre le aspettative. C’è la copertura del territorio, più ampia di prima. Mentre continua ad esserci la carenza di personale. È durissima.”

L’obiettivo che Regione e ASL Romagna si sono dati di non ridurre le altre prestazioni medico-ospedaliere è realistico in queste condizioni?

“Ci proviamo ogni giorno. È un compito di una difficoltà estrema. Io pensavo di avere visto tutto durante la fase uno e invece siamo ancora quasi a quel punto.”

I numeri dei ricoveri ospedalieri e delle terapie intensive li ha dati ASL Romagna: in tutto il territorio romagnolo ci sono 250 ricoverati per Covid e 42 pazienti in terapia intensiva. Fra Ravenna e Lugo sono 12 i pazienti in terapia intensiva. Attualmente in Ospedale a Ravenna quanto posti letto Covid avete allestito?

“Abbiamo per ora 66 posti letto Covid: 20 in Malattie infettive, 16 in Pneumologia proprio da domani (oggi per chi legge, ndr), 24 nella piattaforma Covid al 5° piano, poi abbiamo 6 posti letto in rianimazione. Praticamente sono già tutti occupati, tranne gli 8 posti letto che stiamo per aprire e che saranno in pochissimo tempo occupati.”

Quindi lei in un giorno avrà già esaurito i posti letto Covid?

“È quasi automatico. Tenuto conto che in Pronto soccorso arrivano ogni giorno 5, 8 anche 10 persone con sintomi.”

E dopo che succede?

“Intanto ci sono molti pazienti Covid che non hanno bisogno di cure intensive e con un decorso positivo della malattia, per cui mi auguro che di questi ne possiamo dimettere per guarigione tutti i giorni. Altri, soprattutto anziani, non possiamo dimetterli per inserirli nelle strutture territoriali perché quelle Covid sono già piene e le altre hanno tutti i problemi di cui abbiamo parlato prima. Ma in Pronto soccorso ogni giorno arrivano dei nuovi malati con sintomi Covid e spesso in numero consistente, come le dicevo.”

In primavera fu fatta la scelta di convertire l’Ospedale di Lugo in Covid Hospital, c’è questa opzione in ballo anche per fare fronte alla seconda ondata?

“No. No. Non è tra le opzioni possibili. Su Ravenna stiamo ragionando sull’ipotesi di dedicare ai pazienti Covid uno dei due piani della Medicina ed è una riorganizzazione che possiamo fare in pochissimo tempo. Siamo ancora in fase di valutazione.”

Quanti posti letto potete recuperare in questo modo?

“Circa 43-44. Potremo così arrivare a circa 110 posti letto in tutta la struttura. Ma come dicevo prima, o c’è un turn over di pazienti, quindi persone guarite o comunque che possono essere curate in altre strutture o a casa, oppure nel giro di qualche giorno siamo di nuovo alla saturazione dei posti letto con il ritmo attuale dei contagi.”

Parliamo di terapie intensive e di persone intubate. Circolano a questo proposito le voci e teorie più strane, c’è perfino chi dice che intubando i pazienti voi medici li ammazzate, che non serve a nulla, e stupidaggini varie. La terapia intensiva è davvero l’anticamera della bara, detto brutalmente? Ci dica lei come stanno veramente le cose.

“No. No. No. Assolutamente. Dipende molto dalle situazioni e dalle caratteristiche del paziente. Nei pazienti giovani con ventilazione non invasiva, ma che continuano ad avere problematiche polmonari e hanno bisogno di maggiore apporto di ossigeno che solo con la maschera ad ossigeno non si riesce a dare, in quel caso si procede con l’intubazione in modo tale che arrivi ai polmoni una maggiore quantità di ossigeno e insieme a tutta la terapia che permette ai polmoni di facilitare gli scambi, così il paziente migliora. Oggi abbiamo a disposizione dei farmaci che in primavera ancora non avevamo in grado, insieme alla ventilazione forzata, di ottenere risultati sul decorso della malattia, il paziente può guarire. La rianimazione rappresenta dentro gli Ospedali il non plus ultra dell’intensità di cura e viene dedicata sempre e comunque a quei pazienti che hanno una possibilità reale di recupero. Sono strumenti troppo preziosi per essere usati in modo improprio.”

Sulla base dell’esperienza che avete maturato nel corso della prima ondata, secondo lei quante settimane di via crucis vi attendono ancora?

“O la curva decresce oppure con questo trend tutto il sistema sanitario sarà costretto a prendere decisioni estreme come nella prima fase, per esempio quella di sospendere alcune prestazioni tradizionali. Teniamo anche conto che il personale sanitario è sul campo ininterrottamente da quasi 10 mesi ormai, impegnato allo stremo delle forze. Difficile che l’entusiasmo e la forza di reazione della prima fase possa perpetuarsi all’infinito. Quando l’emergenza è di breve durata c’è una pronta risposta dell’operatore. Se l’emergenza è di lunga durata subentra l’effetto logoramento. Non sono nemmeno sicuro che riducendo il resto dell’attività si riesca comunque a ottenere una risposta forte come nella fase uno. Io spero che la crescita dei contagi si riduca, perché altrimenti io temo sia a rischio la tenuta di tutto il sistema sanitario dell’Emilia-Romagna, malgrado sia uno dei più efficienti ed efficaci non solo di tutta Italia ma anche di tutta Europa.”

Durante la prima fase c’era più adesione alle regole di protezione da parte della popolazione e più vicinanza anche delle persone ai medici, agli infermieri, a chi si prendeva cura della nostra salute in una fase drammatica. Oggi la situazione è più sfarinata. Noto più insofferenza alle regole. E anche meno attenzione e comprensione delle persone verso le difficoltà del personale sanitario.

“Non è che sentiamo la comunità distante. Nella prima ondata l’abbiamo sentita molto vicina, è vero, ma allora eravamo tutti frastornati e l’apporto della gente è stato fondamentale. Adesso quello che vale per noi vale per tutti: c’è la stanchezza, c’è l’incertezza, c’è la frustrazione di non riuscire a vedere la fine di tutto questo. È uno stato di cose che sta logorando tutti, fuori e dentro gli Ospedali. Comprendiamo come oggi non si ripetano quelle dimostrazioni di affetto e di vicinanza che c’erano diversi mesi fa. Però dobbiamo capire tutti che solo con comportamenti responsabili da parte di tutti ne possiamo venire fuori. Il mio è un appello accorato: solo con il distanziamento, con la protezione, con le misure per ridurre il rischio, compreso l’appello a girare il meno possibile, possiamo invertire la curva del contagio e far normalizzare un po’ la situazione. Durante l’estate il virus ci ha fatto respirare e recuperare le energie e noi ci siamo illusi che il peggio fosse passato. Non è così. Il problema Coronavirus è ancora qui e finché non avremo un vaccino non sarà superato. Dobbiamo proteggerci. Abbiamo davanti ancora diversi mesi, dobbiamo essere molto cauti almeno ancora fino a marzo. Fino a quando non ci sarà un vaccino dobbiamo distanziarci e proteggerci, non c’è altra via.”

E se non lo facciamo poi sarà imposto il lockdown, che verrà di conseguenza, altrimenti avremo il tracollo del sistema sanitario. Con tutte le conseguenze nefaste del caso.

“Sì. Il lockdown siamo noi a deciderlo, con il nostro comportamento. Non dobbiamo aspettare che ci venga imposto il lockdown dall’alto. Se rispettiamo le regole, ora, subito, il lockdown totale come a marzo non ci sarà. Nessuno lo vuole. Ma se la gente continua ad affollarsi in centro o sul molo, se continua ad aggregarsi in gruppi magari senza mascherina, a fare feste nei locali o in casa come se niente fosse, a quel punto il lockdown diventerà inevitabile e ce lo saremo costruiti con le nostre mani. Inutili poi le lamentele. Dipende tutto da noi. Dobbiamo ridurre e abbattere l’attuale diffusione del virus. Non c’è altra strada.”