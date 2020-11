Regione Emilia-Romagna in fascia arancione da domenica 15 novembre per due settimane: l’annuncio di Donini

La Regione Emilia-Romagna comunica attraverso la diretta Facebook dalla propria pagina ufficiale dell’Assessore alla Sanità Raffaele Donini che la Regione passerà alla fascia “arancione” da domenica 15 novembre per due settimane. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata la nuova ordinanza. Oltre ad Emilia-Romagna in fascia arancione passano anche Friuli Venezia Giulia e Marche. In area rossa passano invece le regioni Campania e Toscana.

