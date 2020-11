Casi positivi tra alunni ed insegnanti. Sospese le lezioni in presenza alla scuola media Europa di Faenza

Bisognerà attendere l’esito dei tamponi di alunni e insegnanti, previsti per domani, mercoledì 18 novembre, prima di poter aver un quadro preciso della situazione contagi alla scuola secondaria di primo grado Europa di Faenza. Al momento per tutte le classi sono state sospese le lezioni in presenza, in via precauzionale. E’ quanto dichiara la dirigente dell’Istituto Comprensivo Europa, Raffaella Valgimigli.

“Nei giorni scorsi erano emersi casi di positività al Covid in alcune classi, sia tra alunni che insegnanti, e l’Ausl ha ritenuto opportuno, a livello cautelativo, ampliare il controllo su tutta la scuola – spiega la Valgimigli-. Stiamo aspettando la comunicazione da parte dell’azienda sanitaria in merito a dove verranno effettuati i tamponi naso-faringei, ma è probabile che sia al drive through di Faenza”.

“Lo screening su tutto l’istituto permetterà avere un quadro complessivo sulla reale situazione in tutte le classi e in base all’esito dei controlli sarà stabilita la data della riprese delle lezioni in presenza” prosegue.

Ad inizio novembre anche alla scuola primaria Don Milani, sempre dell’ Istituto Comprensivo Europa, erano emersi casi di positività, sia tra alunni che docenti di diverse classi, ed era stata attivata al didattica a distanza fino al 20 novembre. “Siamo in attesa di avere dall’Auls la conferma in merito alla ripresa delle lezioni in presenza. Ho sentito le insegnanti che mi hanno confermato che i bambini stanno tutti bene, anche agli alunni positivi sono fortunatamente asintomatici” conclude la dirigente.