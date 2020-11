Legambiente commenta post di de Pascale sulla realizzazione del nuovo parco Cesarea: “la verità a metà”

Dopo l’odierna comunicazione del Sindaco di Ravenna, relativa all’inizio dei lavori in quello che sarà denominato il “Parco Cesarea” con le prime piantumazioni, l’associazione Legambiente Ravenna – Circolo Matelda ha sottolineato che “non tutto è verde ciò che è parco”, in quanto compensazione a nuove urbanizzazioni.

“Nel mentre che avviene la piantumazione sono evidenti le gru sullo sfondo in opera nell’impermeabilizzare nuovo suolo vergine per nuovo urbanizzato tra cui anche il nuovo centro commerciale di via Antica Milizia – dichiarano da Legambiente Ravenna -. Ricordiamo infatti che il Comune di Ravenna, secondo l’ultimo rapporto di ISPRA, è il primo comune in regione per valore assoluto di consumo di suolo”.

“Una condizione che richiede un’inversione di tendenza al più presto e che non deve essere mascherata da una finta ideologia ecologista, ma da fatti concreti.” – commenta Legambiente -. Insomma nulla da dire sull’accoglimento di questa nuova area verde, ma il prezzo da pagare rimane sempre troppo alto”.