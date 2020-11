Questa mattina 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, grazie a un service del Lions Club Ravenna Romagna Padusa e alla stretta collaborazione con il Comune di Ravenna, è stato compiuto un primo passo per la nascita di un nuovo piccolo bosco di lecci (Quercus ilex, albero sempreverde autoctono della pianura padana e dell’area mediterranea) dedicato alle vittime del Covid-19. Il bosco sorge nell’area verde di fronte al Pala De Andrè. Oggi, nel pieno rispetto delle nuove normative anti-covid, si è svolta la prima simbolica piantumazione con la messa a dimora di due alberelli alti circa un metro ed è stata scoperta una targa ricordo, alla presenza del Presidente del Lions Club Ravenna Romagna Padusa Sergio Minghetti, dell’Assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini, di alcuni membri del Comitato Direttivo del Lions Club Ravenna Romagna Padusa e del Direttivo della Fiab di Ravenna che ha aderito all’iniziativa. Al temine della prossima settimana saranno messi adimora, anche grazie alla collaborazione con il Vivaio Landi di Mezzano, tutti i 100 alberi previsti.

“Questo piccolo boschetto oltre che confermare l’impegno dei Lions sulle tematiche ambientali, rappresenta l’omaggio di tutta la Comunità ravennate in primo luogo alle vittime della grave pandemia che abbiamo conosciuto e che stiamo tutt’ora vivendo, anche nella nostra provincia, nel 2020, alle loro famiglie così duramente colpite nei loro affetti più cari, ma anche a tutti coloro, medici, infermieri, personale sanitario e operatori e addetti ai servizi essenziali, che in questi mesi si sono prodigati e si stanno prodigando per assistere e curare gli ammalati o per assicurare a tutti noi i beni e i servizi fondamentali durante i periodi di confinamento. – si legge nella nota dei Lions – Il nostro auspicio, in una fase che permane molto difficile per tutti, è che sia un simbolo di rinascita e di impegno collettivo, un modo per ricordare le persone a noi care e tutte quelle del nostro territorio comunale e provinciale, un simbolo per rafforzare la nostra collaborazione con chi anche ora si trova in prima linea per tutelare la nostra salute, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale di tutta la nostra comunità ravennate e di favorire la positiva uscita dalla pandemia e una celere ripresa economica e sociale.”

“Questo gesto ha un significato ancor più forte nella scelta della data, il 21 novembre, Giornata nazionale degli Alberi. Gli alberi sono la vita che cresce e continua oltre noi, il nostro tempo, le nostre contingenze. – si legge in una nota FIAB – Come FIAB Ravenna, per questa data, avevamo in programma una cicloescursione alla scoperta degli alberi monumentali, quegli esemplari che per l’età e le dimensioni ragguardevoli, il valore paesaggistico ed ecologico, la rarità botanica, oppure per i legami con eventi e personaggi storici e con la cultura del luogo, sono considerati veri e propri “monumenti” della natura, un patrimonio da difendere e tutelare. Per le restrizioni in vigore, l’escursione, che ci avrebbe portato oltre il territorio del Comune di Ravenna, non è stata possibile. Quindi cogliamo l’occasione per ringraziare i Lions e il Comune di Ravenna e per partecipare a questo ricordo rispettoso di chi ha perso la vita in una vicenda che lascia ancora increduli e che ha scoperto le nostre fragilità di singoli e di collettività.”