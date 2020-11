Massa Lombarda: attese all’ingresso della medicina di gruppo, un gazebo per alleviare i disagi dei cittadini

Un nuovo gazebo accoglie i cittadini all’esterno della sede della Medicina di Gruppo di Massa Lombarda, in viale Baravelli, garantendo a chi si reca negli ambulatori dei medici di famiglia un’adeguata copertura nei tempi di attesa prima dell’ingresso. L’assessore alla Sanità Paolo Gherardi esprime soddisfazione, a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Massa Lombarda, per la struttura allestita nei giorni scorsi dall’Ausl Romagna. “È una struttura – spiega Paolo Gherardi – più che mai utile per alleviare i disagi nei cittadini che, vista l’emergenza in corso, devono sostare all’esterno, davanti all’ingresso della palazzina dei medici di base, in attesa del proprio turno. Ringrazio la Ausl Romagna, il direttore del Distretto di Lugo Maurizio Piolanti e il servizio gestione immobili per l’attenzione dimostrata alle esigenze dei nostri concittadini, che potranno così attendere la propria visita riparati in maniera più efficace dal freddo e dalle intemperie”.