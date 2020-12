Massa Lombarda. Albero di Natale fatto con cassette di frutta per rendere omaggio alla storia della città

La magia del Natale passa anche per l’attenzione all’ambiente e alla storia locale. Queste le caratteristiche del nuovo albero di Natale che sarà presto illuminato nella piazza Matteotti di Massa Lombarda. L’albero, la cui accensione avverrà martedì 8 dicembre insieme a quella delle luminarie del centro, è infatti composto da cassette di frutta in legno, destinate al macero e recuperate dall’Amministrazione per la sensibilizzazione al riuso.

L’albero di Natale assume così un doppio significato: da una parte permette di recuperare un materiale destinato all’abbandono, riutilizzandolo anche se temporaneamente, dall’altro lato rende omaggio alla storia di Massa Lombarda, che è stata ed è il paese della frutta. Non solo, l’albero di Natale costruito con le cassette della frutta è anche simbolo di un allestimento corale, in cui ognuno può dare con creatività un contributo nella realizzazione.

Si tratta del terzo anno consecutivo in cui l’Amministrazione Comunale decide di sensibilizzare al riuso e al riciclo anche in occasione delle festività: lo scorso anno, infatti, fu allestito in piazza un grande abete destinato al macero, mentre a dicembre 2018 il protagonista fu “Bobacchio”, un albero costruito riutilizzando delle bobine in legno, per destinare le risorse economiche previste per l’acquisto di abeti veri alla ripiantumazione di alberi nel Bellunese, devastato da un’alluvione che spazzò via milioni di alberi.

Insieme all’accensione di luminarie e albero, l’Amministrazione comunale lancia anche un nuovo concorso, l’iniziativa partecipativa dal titolo #tornerà: l’invito a tutta la comunità è di fotografarsi con l’originale albero, completare la frase “tornerà…” e postare sulla pagina Facebook del Comune di Massa Lombarda. Tutte le foto verranno raccolte in una mostra organizzata in occasione di San Paolo, patrono di Massa Lombarda.