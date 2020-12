Il Distretto Lions 108A Italy propone un corso online gratuito di aiuto psicologico per l’emergenza Covid

La pandemia da coronavirus sta lasciando strascichi pesantissimi portando sconvolgimenti nella vita d ciascuno di noi. In questo periodo di incertezza, di grande paura collettiva, di dolore e di grandi difficoltà. Il Distretto Lions 108A Italy, la Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà, il Distretto Leo 108A Italy e la Scuola di Istruzione Superiore ‘M. Panti’ intendono offrire una un corso di formazione online totalmente gratuito e rivolto in primis a medici, operatori sanitari, professionisti, genitori, studenti, ma aperto a tutti. ‘Fiducia e stima in sé come antidoto alla paura’ è, dunque, un corso finalizzato a promuovere la salute, la stima e la fiducia in sé, per accogliere il cambiamento e per meglio aiutare le persone in sofferenza. Il corso che si propone è costruito partendo da una ricerca multidisciplinare approfondita, unita all’esperienza pluridecennale, nell’ambito della relazione d’aiuto. Il percorso formativo comprende esercitazioni pratiche e azioni concrete, finalizzate a favorire cambiamenti durevoli per restare propositivi e capaci di appoggiarsi sui propri talenti, attingendo quindi alle proprie risorse. Nonché ad accompagnare le persone a ritrovarsi, ricostruirsi, rassicurarsi e ad agire efficacemente per un benessere duraturo. In particolare il corso aiuterà a sviluppare e/o perfezionare, un “saper fare” e un “saper essere” da applicare nella quotidianità, per vivere meglio con sé stessi e con gli altri e per mantenere o sviluppare nuove attività lavorative nella difficile situazione attuale.

Il corso è strutturato in 8 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 16 ore e sarà tenuto con il seguente programma.

Mercoledì 16 dicembre 2020 – dalle ore 18:00 alle ore 20:00 – Prof.ssa Manuela Zambianchi (Scienze della Formazione, Università di Bologna, Istituto Universitario ISIA, Faenza): 1) Che cosa vuol dire “vedere”? Dai processi sensoriali al percetto. 2) Perché non riusciamo a vedere veramente nonostante gli indizi importanti? I processi di categorizzazione della realtà, fisica e sociale.

Venerdì 18 dicembre 2020 – dalle ore 18:00 alle ore 20:00 – Prof.ssa Manuela Zambianchi: 3) Gli errori pericolosi del ragionamento sociale e loro potenziali conseguenze: le euristiche. 4) L’illusione di invulnerabilità: una difesa psicologica dall’ansia ma non sempre dal reale pericolo. Prof. Dr. Maurizio Vaccarili (Dirigente Medico, di Chirurgia Toracica, Ospedale di Teramo e Professore a Contratto all’Università del L’Aquila): La condizione operativa del personale sanitario nell’epidemia Coronavirus: difesa della vita, assistere alla sofferenza e alla morte e il rischio di contagio.

Venerdì 8 gennaio 2021 – dalle 18.00 alle 20.00 – Prof. Dr. Stefano Manera (Medico Chirurgo Anestesista e Rianimatore, specializzato in Medicina e Nutrizione Funzionale – Omeopatia – Professore a contratto Università degli Studi Niccolò Cusano – Roma): Cosa sapere sull’emergenza Coronavirus: prevenzione e cure a domicilio. Dott. Giulio Maria Ranalli (Biologo e Nutrizionista): Emergenza COVID-19: prevenzione e alimentazione per combattere l’infiammazione.

Venerdì 22 gennaio 2021 – dalle 18.00 alle 20.00 – Dott.ssa Barbara Iperti (Formatrice in Relazione d’Aiuto in Italia e in Francia): 1^ lezione: Fiducia e della stima di sé: come strumento di equilibrio interno ed esterno.

Venerdì 29 gennaio 2021 – dalle 18.00 alle 20.00 – Dott.ssa Barbara Iperti: 2^ lezione (prima parte): Salute e prosperità: come coltivarli nel quotidiano per attraversare le vicissitudini della vita in questo periodo di cambiamento. Strumenti concreti e applicazioni pratiche.

Venerdì 5 febbraio 2021 – dalle 18.00 alle 20.00 – Dott.ssa Barbara Iperti: 2^ lezione (seconda parte): Salute e prosperità: come coltivarli nel quotidiano per attraversare le vicissitudini della vita in questo periodo di cambiamento. Strumenti concreti e applicazioni pratiche.

Sabato 13 e Domenica 14 febbraio 2021 – dalle 10:00 alle 12:00 – Dott.ssa Muriel Tran Ercolano (Autrice Formatrice Francese in Sviluppo Umano durevole): Come realizzare la propria Vita: strategie vincenti – un percorso di vita.

Per informazioni ed iscrizioni entro il 14 dicembre: aiutarechiaiuta@masterlions.org

Link per iscriversi: https://forms.gle/huqpm3Aerrdn9SZS6

Contatti telefonici: 348 280 8323 (Riccarda), 348 031 8993 (Barbara)