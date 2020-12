Federazione dei Verdi: Al fianco delle mobilitazioni contro il progetto di stoccaggio CO2 a Ravenna.

La Federazione dei Verdi-Europa Verde Emilia Romagna sostiene e partecipa alle mobilitazioni indette per contrastare il progetto di stoccaggio CO2 di Ravenna e per sostenere le energie rinnovabili, che si svolgeranno domani, giovedì 10 dicembre alle 14,30 in piazza del popolo a Ravenna e venerdì 11 dicembre alle ore 11 davanti alla sede della Regione a Bologna da Friday for Future, Coordinamento fuori dal fossile, e varie associazioni ambientaliste.

Il progetto di stoccaggio della CO2 a Ravenna assomiglia molto al tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto da parte di ENI. Infatti così si continuerebbe ad usare energie fossili nascondendo la CO2 nei giacimenti dismessi. Una forma sfacciata di green washing che si farebbe pagare ai fondi europei destinati invece alla svolta verde. Un progetto fallimentare, costoso energeticamente e dal punto di vista economico. Bocciato da autorevoli scienziati come Vincenzo Balzani.

Parliamo di 12 miliardi di euro che se utilizzati diversamente potrebbero contribuire efficacemente alla transizione energetica. Nient’altro che l’ennesima strategia dell’industria del fossile per giustificare l’utilizzo e l’estrazione di ulteriore gas.

La priorità per una riconversione deve essere quella del rinnovabile: dall’eolico offshore alla necessità di puntare sull’idrogeno verde abbandonando definitivamente nuovi investimenti sul fossile imboccando la strada di una riviera eolico-solare. Invece si boccia la proposta di impianto eolico al largo di Rimini con pretestuose ragioni paesaggistiche.

Siamo grati alle ragazze e ai ragazzi del movimento Fridays for Future, che in tutto il Pianeta, e anche a Ravenna e in Emilia Romagna, si stanno mobilitando con questi ideali e questi obiettivi e a loro va tutto il nostro sostegno.

Paolo Galletti

co-portavoce Federazione dei Verdi- Europa Verde Emilia Romagna