Ravenna. Presidio del sindacato FSI-USAE dinanzi all’Ausl per protestare contro legge di bilancio 2021

Nella mattina del 9 dicembre davanti alla sede legale dell’ USL della Romagna a Ravenna in via De Gasperi 8, il sindacato FSI-USAE di Rimini e Ravenna ha effettuato un presidio per protestare contro la legge di bilancio 2021 e contro i tagli nella sanità. Lo sciopero del 9 dicembre proclamato da Fsi-Usae come forma di protesta è finalizzato ad ottenere il riconoscimento di indennità di specificità per tutte le professioni sanitarie; per il finanziamento della revisione del sistema di classificazione professionale del personale dei ruoli sanitario socio-sanitario tecnico ed amministrativo; per l’accesso alla dirigenza come naturale evoluzione della carriera professionale; per una direttiva per il contratto integrativo che ne recepisca ibenefici immediatamente. Purtroppo nel Servizio Sanitario Nazionale, comunemente detto comparto sanità, nei giorni di sciopero il personale comandato in servizio supera di gran lunga il personale normalmente presente nelle normali giornate di lavoro. Questo perché nel Servizio Sanitario Nazionale da anni si lavora con organici sottodimensionati a causa dei tagli imposti da una politica cieca e becera. Noi, da forza sindacale responsabile, ieri abbiamo ritenuto giusto ringraziare pubblicamente, pubblicando una locandina a pagina intera sui quotidiani nazionali, tutte quelle persone che pur aderendo allo sciopero erano al lavoro per garantire la salute dei nostri concittadini.

“Le ragioni del nostro sciopero sono chiare – dichiara la referente territoriale Fsi-Usae Rimini Carla Bonvicini – e non ci accontenteremo delle briciole. Vogliamo che venga riconosciuto l’impegno che tutto il personale sanitario e tecnico ha profuso durante questa epidemia. Siamo i lavoratori peggio pagati di tutta Europa!”

“Non è giustificabile in un momento cosi delicato a livello sanitario, differenziare medici ed infermieri da quelli che il referente territoriale Fsi-Usae Ravenna Massimiliano Giorgi chiama eroi di una guerra minore. Chi sono questi “eroi” ? Sono tutte le altre professioni che lavorano in ambito sanitario, amministrativo, tecnico, logistico ovvero tutto il resto del personale della AUSL che permette a medici ed agli infermieri di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi.”