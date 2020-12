Europa Verde in piazza con Fridays For Future: no all’impianto di stoccaggio della CO2 a Ravenna

Il Gruppo Europa Verde dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha aderito alla manifestazione promossa da Fridays for Future contro la realizzazione di un impianto di stoccaggio di CO2, che Eni vorrebbe realizzare a Ravenna. Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde, ha partecipato alla manifestazione di questa mattina davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna.

“Quel progetto non ha niente di sostenibile – dichiara Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e Vice Presidente dell’Assemblea legislativa – . Finanziarlo con i fondi europei sarebbe una beffa per i tantissimi cittadini che chiedono sostenibilità vera e investimenti nelle energie rinnovabili. Abbiamo sole e vento per produrre elettricità green: usiamo i fondi europei per lo sviluppo di queste fonti pulite. E la CO2 facciamola catturare dagli alberi, che migliorano la qualità dell’aria che respiriamo. Oggi sono in piazza con i ragazzi di Fridays for Future, con i cittadini e le associazioni ambientaliste per chiedere alla Regione di impedire la realizzazione dell’impianto di stoccaggio di CO2 e di spendersi per l’attuazione del progetto di Riviera Adriatica eolico-solare lanciato da Europa Verde per promuovere insieme sostenibilità ambientale, economia green, occupazione pulita e turismo responsabile. Come dimostra la recente alluvione nel modenese, i cambiamenti climatici all’origine di fenomeni meteo estremi, sono in atto. Non è più il momento delle parole, la svolta verde va attuata concretamente”.