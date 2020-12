La sicurezza delle persone anziane e disabili al centro dell’incontro della Regione con i gestori delle strutture pubbliche e private

Garantire la massima sicurezza delle persone anziane, disabili e degli operatori socio-sanitari delle strutture di assistenza presenti sul territorio regionale. A fare il punto con i gestori pubblici e privati delle strutture assistenziali sulla situazione sanitaria complessiva, alla luce della ondata epidemica in corso, saranno la vicepresidente con delega al Welfare, Elly Schlein e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, in uno incontro dedicato che si terrà, in videoconferenza, giovedì 17 dicembre. Nell’occasione, saranno anche discusse le modalità per consentire le visite dei famigliari, garantendo la massima tutela dai rischi di contagio per ospiti, parenti e operatori sanitari.