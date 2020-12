Test rapidi nasali in farmacia. Il No della Uiltucs di Ravenna: “Luogo non adatto”

La Regione in questi giorni sta mettendo a punto un accordo con le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per effettuare test rapidi nasali per la rilevazione dell’antigene del coronavirus.

I test rapidi nasali sono riservati agli studenti da 0 a 18 anni e per i loro familiari e svolgono un ruolo nello screening della popolazione senza sintomi e/o che non abbia avuto contatti stretti con soggetti affetti da COVID-19

“La Uiltucs di Ravenna – spiegano dal sindacato -, pur apprezzando l’iniziativa della regione, che può essere un valido strumento per “tracciare” l’evoluzione dei contagi da COVID-19, si chiede se le farmacie siano il luogo migliore deputato a svolgere questa attività. Fino ad oggi i test molecolari ed i test rapidi sono stati effettuati sostanzialmente tramite la predisposizione di appositi drive-through allestiti all’aperto e dotati di personale infermieristico specializzato evitando, pertanto, di effettuare tamponi in luoghi chiusi diversi dalle strutture ospedaliere o da laboratori privati specializzati. La rete delle Farmacie, pubbliche e private, rischia di non essere in grado di accogliere la mole degli interessati poiché, seppur volontario, il test è gratuito ed è prevedibile che ci saranno centinaia di accessi”.

“Per quanto le misure di sicurezza per gli addetti delle farmacie siano state implementate – aggiungono -, dubitiamo che tutte le Farmacie che presumibilmente aderiranno al progetto abbiano i locali idonei come dimensioni, filtrazione e ricambio d’aria, oltre alle dotazioni necessarie per svolgere questa attività in piena sicurezza. Forse si potevano trovare ulteriori alternative più praticabili per effettuare i test rapidi individuando strutture adeguate e dedicate allo scopo, eventualmente anche all’aperto, al fine di evitare assembramenti che ad oggi è l’obbiettivo principale di prevenzione contro la diffusione del coronavirus”.