Cotignola. Una nuova positività alla Casa Protetta. È un ospite rientrato dal pronto soccorso

Quest’oggi, lunedì 14 dicembre, è stata riscontrata una nuova positività in un ospite della Casa Protetta di Cotignola, rientrato dal pronto soccorso dopo accertamenti. a comunicarlo è il primo cittadino Luca Piovaccari, che spiega che l’anziano è al momento asintomatico.

“Salgono quindi a 9 i positivi presenti in struttura, tutti in condizioni stabili, a cui si aggiungono i 2 ricoverati in aree covid degli ospedali di Lugo e Forlì – sottolinea Piovaccari – . Nel frattempo l’Ausl ha comunicato la completa guarigione di altri 6 ospiti che possono quindi interrompere il periodo di isolamento. In totale abbiamo ad oggi 10 ospiti guariti. Stamattina è stato effettuato un ulteriore screening ad ospiti e operatori, come da protocollo Ausl” conclude.