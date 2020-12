Il Covid non ferma la solidarietà: torna a Lugo la Maratona Telethon dal 16 al 19 dicembre

Anche in questo 2020 la Delegazione Telethon/Uildm Bassa Romagna ha organizzato la Maratona Telethon, iniziativa di solidarietà che sarà presente con i suoi volontari in diverse giornate di dicembre in diversi punti del centro di Lugo per raccogliere fondi destinati alla ricerca sulle malattie rare. Il gruppo di volontari sarà presente, nel rispetto delle norme contro il diffondersi del Covid-19, nel Centro Commerciale il Globo dal 16 al 19 dicembre dalle 9 alle 19 e in alcuni spazi del centro di Lugo – Oreficeria Antolini e giostrina di piazza Baracca – dove sarà possibile trovare i gadget Telethon.

Anche quest’anno la grande squadra dei volontari Telethon scende infatti in campo per distribuire il Cuore di cioccolato e dare così nuova linfa alla ricerca. Il Cuore di cioccolato Telethon è un dono simbolo di generosità per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, che proprio nel contesto dell’emergenza attuale non deve fermarsi. Il Cuore di cioccolato Telethon è disponibile quest’anno in un’elegante confezione rinnovata e nei tre gusti classici e squisiti: al latte, fondente e al latte con granella di biscotto. Tutto realizzato in esclusiva da Caffarel.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Lugo e il sostegno di Confesercenti, Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, Ipercoop-Globo, Natura Nuova, Conserve Italia, Oreficeria Antolini.